4月2日开幕！洛阳都市圈最大车展来了

4月2日至5日，2021中国·洛阳(都市圈)第20届国际名车展即将在洛阳会展中心开幕。

4月2日至5日，2021中国·洛阳(都市圈)第20届国际名车展即将在洛阳会展中心开幕。想买车、看车的市民，不妨趁着清明假期到车展上去逛一逛。

本届国际名车展由中国机械国际合作股份有限公司、洛阳日报报业集团、洛阳广播电视台联合主办。洛报融媒记者了解到，在本届国际名车展上购车，优惠更大、价格更低，将进一步释放车市潜力、激活消费市场、提振消费信心。

60多个汽车品牌、500款车型将亮相

赏牡丹，看车展，中国·洛阳(都市圈)国际名车展经过近20年的市场历练，已成为洛阳都市圈春季车市的一场盛会。参展品牌之多，展会规格之高，优惠力度之大，也让它成为洛阳市民乃至洛阳都市圈群众购车的重要平台。

截至目前，本届国际名车展已吸引近百家汽车经销商、60多个汽车品牌报名参加。不仅有吉利、奇瑞、比亚迪等国产品牌，丰田、东风日产、大众等合资品牌，还有玛莎拉蒂、劳斯莱斯、宾利等豪华品牌，更有蔚来、小鹏、上汽R等新能源汽车品牌，届时将有500款车型悉数亮相。

购车领专属大礼包，还有免费停车券

除了商家给出的超低价，市民现场购车，还可领取专属大礼包。礼包包含有新车装饰、口腔门诊、美容美发、中医理疗、餐饮、家电等多个商家消费券。

另外，本届车展还得到了洛阳城市停车、滴滴出行的大力支持，10万张城市停车券将陆续送出。所有关注“洛阳城市停车”微信公众号或下载注册“洛阳城市停车”App且绑定车牌号的用户，在洛阳市区所有标有7位数字编码的路内泊位及“洛阳城市停车”自营停车场，凭停车券都可免费停车。

目前，车展门票已经开始预约，扫描下方二维码即可免费获得车展门票，还可获得洛阳城市停车停车券。具体方法如下：

扫描下方二维码报名车展，即可自动领取1张3元停车券，可到“洛阳城市停车”平台查询。(截至日期4月5日)；

报名后转发电子门票给朋友，每带动3个朋友报名参加车展即可获得1张3元停车券，上不封顶，多邀多得；

4月2日-4月5日，凡持电子门票入场，即可获得3张3元停车券，每人仅限一次；

4月2日-4月5日，凡现场订车，持订单(发票收据)即可到组委会领取大礼包(内含3元*10张停车券礼包)。（洛报融媒记者 李迎博）