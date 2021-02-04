选出您心中的“最美”！2020年度“最美伊川人”评选活动启动

为继续发扬榜样的力量，弘扬社会主义核心价值观，引领广大干部群众向先进人物学习的风气，近日，由中共伊川县委、伊川县人民政府主办的2020年度“最美伊川人”评选活动启动，即日起接受公众投票。

为继续发扬榜样的力量，弘扬社会主义核心价值观，引领广大干部群众向先进人物学习的风气，近日，由中共伊川县委、伊川县人民政府主办的2020年度“最美伊川人”评选活动启动，即日起接受公众投票。

此次活动全县共推选出52名个人候选人和3个候选集体，将在他们中选出“最美伊川人”“最美伊川人集体” “孝老爱亲模范”“出彩伊川人”四个奖项。

这些候选人和候选集体中，有在新冠肺炎疫情期间，主动请缨挑起为患者采样重任的医务工作者；有将一岁半的孩子交给家人照顾，投身消杀工作，足迹遍布伊川县一百六十多所学校的救援队女队员；有扎根山区29年，躬耕教坛，奉献青春的乡村教师；有坚持托举爬出窗外的幼童，成功救下3名孩子的热心市民；有精心照顾瘫痪妻子，数十年如一日的丈夫；也有发展技术，带动周边村民脱贫致富的优秀企业家……

他们用自己的举动，诠释着对家庭、对社会的责任与担当，带给大家恒久的温暖和力量，传扬了彰显了助人为乐、见义勇为、诚实守信、敬业奉献、孝老爱亲的优秀精神品质。

想了解他们的故事，选出你心中的“最美伊川人”吗？

目前，投票活动已在“伊川新闻”微信公众号、“云上伊川”APP等平台开展，候选人及候选集体事迹也已公布，投票时间为3月25日至3月31日24时。

谁的事迹最打动您？谁是您心中的“最美伊川人”？快来扫描下方二维码为他们投票吧！(见习记者 曲若凡)