网友热议洛阳地铁开通，为城市发展点赞

从28日起，洛阳将正式迈入地铁时代，成为中西部第一个开通地铁的非省会城市。

从28日起，洛阳将正式迈入地铁时代，成为中西部第一个开通地铁的非省会城市。连日来，洛阳地铁1号线将开通初期运营的消息，引发网友和市民普遍关注，大家纷纷为城市发展点赞，对地铁开通带来的美好生活提速升级充满期待。

“这是洛阳公共交通发展史上一个重要里程碑，也是广大市民翘首以盼的一项实事工程、民生工程。”55岁的洛阳市市民李广兴一直关注洛阳地铁建设，在他看来，洛阳地铁凝聚着无数建设者的辛勤汗水，也寄托着全市人民的期待，“地铁让城市更美丽，地铁让生活更美好！”