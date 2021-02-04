洛阳街头公益广告增加便民小程序 扫码可定位美食街、牡丹园位置

为营造第39届中国洛阳牡丹文化节的浓厚氛围，提升城市整体文明形象，今天，市创建办联合市城市管理局、市交通局、市商务局、市场监管局等部门对牡丹文化节氛围营造工作进行了专项督查。

为营造第39届中国洛阳牡丹文化节的浓厚氛围，提升城市整体文明形象，今天，市创建办联合市城市管理局、市交通局、市商务局、市场监管局等部门对牡丹文化节氛围营造工作进行了专项督查。

督察组先后到火车站、飞机场、高速收费站等中心城区主要出入口和公交站亭、工程围挡等处实地查看，整体情况良好。主要出入口和公交站亭处的公益广告增加了洛阳便民电子地图小程序，市民和游客可扫描公益广告上的二维码，进入该程序，查找公厕、城市书房、牡丹园、酒店、美食街、医院、商场等位置，成功解锁洛阳的吃、住、行、游、购、娱等。但在督查过程中也发现个别建筑围挡、小区围栏广告陈旧破损、更新不及时，以及个别点位牡丹文化节氛围营造工作不到位等问题。

下一步，市创建办将通过日常巡查、重点督查等形式，对牡丹文化节氛围营造和公益广告设置等方面进行督查，从而带动节会氛围提升，以良好形象和整洁有序的环境迎接各地宾朋。

据悉，为展示洛阳文明城市形象，市创建办联合多部门围绕庆祝建党100周年、高质量建设现代化洛阳都市圈和第39届中国洛阳牡丹文化节内容，设计了主题鲜明的公益广告，营造了宜居宜业宜游宜商的城市环境。(洛报融媒记者 贾臻 通讯员 陈志强 王冠峰 文/图)