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洛阳市区违停处罚标准定了！4月1日开始，违停一次罚200元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.26 18:14

　　今日，记者从市城市管理局获悉，洛阳市区机动车违停处罚4月1日起正式开始，处罚标准为违停一次罚款200元，驾驶证不计分。本月23日以来，该局以张贴违停提示单的方式，提醒违停车辆驾驶人规范停车。从张贴情况看，在人行道停车、在未设泊位的道路停车、在泊位内未按规定停车等违停行为相对集中。

压盲道违停

　　发现车辆违停，执法人员需现场取证并上传平台审核

　　当天上午，记者来到市城市管理局综合执法支队，违停信息审核人员正在通过洛阳市停车秩序管理平台，审核路面执法人员实时上传的违停车辆信息。

　　“你看，这辆越野车停在了人行道上，从照片上看，应该被认定为违停。”审核组负责人介绍，执法人员在日常巡查中发现有机动车违停时，驾驶人不在现场的，应张贴违停提示单，并拍照取证并实时上传。

　　根据执法规范，对一台违停车辆需要至少拍摄4张照片，分别是车辆正面照、前侧45°角照、正后方照，以及违停提示单照片。如果上述照片不能清晰反映违停车辆停放位置，执法人员还应拍摄该车远景照片作为补充。对于审核不通过的，则不能被认定为违停。

　　拍照取证期间，如果驾驶人赶到将车驶离，执法人员还应拍摄驾驶人站在违停车辆左前方车门处，手持违停提示单照片，并告知其到市城市管理局违停申诉中心进行申诉。

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[ 责任编辑：潘亮]
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