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支持小微企业和乡村振兴 洛阳多个地方金融组织受表彰
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.26 18:03

　　截至去年年末，全市融资担保机构担保余额287.94亿元，小额贷款公司贷款余额28.99亿元，典当行典当余额4.89亿元……26日，在市地方金融协会第三届第二次会员大会上，通报了2020年全市地方金融组织的成绩单。

　　地方金融组织是金融体系的重要组成部分，涵盖了融资性担保机构、小额贷款公司、典当行、区域性股权市场、融资租赁公司、商业保理公司等。近年来，我市地方金融持续健康发展，为全市经济社会发展和洛阳都市圈建设做出了积极贡献。

　　洛报融媒记者了解到，今年，我市各地方金融组织将主动适应新形势下的市场和政策变化，坚持依法合规经营，不断增强盈利能力，提高风控水平，助力小微企业发展和乡村振兴。其中，小额贷款公司、典当行将按照“专业化、特色化、差异化”原则，提高对小微企业、农民、城镇低收入人群等普惠金融重点服务对象的服务水平；融资租赁公司将探索开展“融资租赁+制造”“融资租赁+绿色”等新型业务，在产业创新升级、带动新兴产业发展和促进经济结构调整等方面发挥作用。

　　会议表彰了2020年度全市地方金融行业先进单位和先进个人，以及2020年度优秀课题成果。

　　(洛报融媒记者 李迎博 通讯员 张长华 文/图)

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[ 责任编辑：潘亮]
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