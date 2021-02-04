点赞！有爱心的退役军人，为山村中学师生送上美味饺子和助学物资【视频】

“饺子很好吃，还有南瓜丸子、竹筒粽子，都是我们爱吃的。”“谢谢退役军人志愿者和爱心人士。”26日中午，新安县青要山镇初级中学500余名师生吃了一顿美味的爱心午餐，学生们对退役军人志愿者表示感谢。
“饺子很好吃，还有南瓜丸子、竹筒粽子，都是我们爱吃的。”“谢谢退役军人志愿者和爱心人士。”26日中午，新安县青要山镇初级中学500余名师生吃了一顿美味的爱心午餐，学生们对退役军人志愿者表示感谢。
“饺子很好吃，还有南瓜丸子、竹筒粽子，都是我们爱吃的。”“谢谢退役军人志愿者和爱心人士。”26日中午，新安县青要山镇初级中学500余名师生吃了一顿美味的爱心午餐，学生们对退役军人志愿者表示感谢。
当日，新安县退役军人志愿者为该校师生送上饺子、竹筒粽子、鸡蛋等午餐，还送上4000只口罩、500瓶酒精消毒剂、20套夏凉被、30套校服等助学物资。新安县退役军人事务局向该校捐赠《娃娃将军——韩钧》新安红色故事连环画、《红星耀新安》图书各200本。
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