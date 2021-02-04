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洛龙区将举办“诵读红色经典 传承红色基因”青少年诵读大赛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.26 18:06

　　26日，洛报融媒记者从洛龙区获悉，为庆祝中国共产党成立100周年，该区将组织举办“诵读红色经典  传承红色基因”青少年诵读大赛，全区中小学校诵读爱好者均可报名参赛。

　　本次大赛由中共洛龙区委宣传部主办，洛龙区文化广电和旅游局、洛龙区教育体育局承办。比赛分为初赛(视频投稿参与评选)、复赛(线下)两个阶段，从4月1日持续至23日。

　　初赛时间：4月1日至15日

　　参赛者需围绕建党100周年主题，以诵读形式，展示在中国共产党领导下，家乡翻天覆地的变化，人民蒸蒸日上的生活。

　　作品要求

　　1.作品需发送至洛龙区图书馆邮箱：llqtushuguan@126.com，视频时长1至3分钟，要求画质清晰；

　　2.作品应内容健康、语言流畅、感情真挚、文字规范、具有感染力；

　　3.作品要为原创作品(视频为原创，诵读所选取的文字不做要求)；

　　4.参赛者应拥有作品完整著作权。

　　复赛时间：4月23日

　　初赛筛选出的30名选手将参加诵读大赛复赛，活动将通过新媒体平台直播，优秀选手还将晋级市级比赛。

　　(洛报融媒记者 郭飞飞 通讯员 谢芳)
[ 责任编辑：潘亮]
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