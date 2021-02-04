洛龙区将举办“诵读红色经典 传承红色基因”青少年诵读大赛

26日，洛报融媒记者从洛龙区获悉，为庆祝中国共产党成立100周年，该区将组织举办“诵读红色经典传承红色基因”青少年诵读大赛，全区中小学校诵读爱好者均可报名参赛。

26日，洛报融媒记者从洛龙区获悉，为庆祝中国共产党成立100周年，该区将组织举办“诵读红色经典传承红色基因”青少年诵读大赛，全区中小学校诵读爱好者均可报名参赛。 26日，洛报融媒记者从洛龙区获悉，为庆祝中国共产党成立100周年，该区将组织举办“诵读红色经典 传承红色基因”青少年诵读大赛，全区中小学校诵读爱好者均可报名参赛。 本次大赛由中共洛龙区委宣传部主办，洛龙区文化广电和旅游局、洛龙区教育体育局承办。比赛分为初赛(视频投稿参与评选)、复赛(线下)两个阶段，从4月1日持续至23日。 初赛时间：4月1日至15日 参赛者需围绕建党100周年主题，以诵读形式，展示在中国共产党领导下，家乡翻天覆地的变化，人民蒸蒸日上的生活。 作品要求 1.作品需发送至洛龙区图书馆邮箱：llqtushuguan@126.com，视频时长1至3分钟，要求画质清晰； 2.作品应内容健康、语言流畅、感情真挚、文字规范、具有感染力； 3.作品要为原创作品(视频为原创，诵读所选取的文字不做要求)； 4.参赛者应拥有作品完整著作权。 复赛时间：4月23日 初赛筛选出的30名选手将参加诵读大赛复赛，活动将通过新媒体平台直播，优秀选手还将晋级市级比赛。 (洛报融媒记者 郭飞飞 通讯员 谢芳)