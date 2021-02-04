教育整顿进行时丨旁听职务犯罪案件庭审，敲响廉政警钟！

3月25日上午，洛阳中院院领导、中层正职、全体员额法官旁听一起偃师法院审理的职务犯罪案件，推进政法队伍教育整顿走深走实，强化警示教育效果。

3月25日上午，洛阳中院院领导、中层正职、全体员额法官旁听一起偃师法院审理的职务犯罪案件，推进政法队伍教育整顿走深走实，强化警示教育效果。

此次旁听庭审活动是洛阳中院深入开展学习教育，纵深推进政法队伍教育整顿的重要一环。通过身边人、身边事，让干警“零距离”接受法治教育，感受法律权威和公正，起到“审理一案、教育一片”的效果。

旁听人员聚精会神，认真聆听，直观了解被告人犯罪历程，深刻感受到被告人从曾经优秀干部到如今身陷囹圄带来的惨痛教训。

庭审后，旁听人员纷纷表示上了一堂震撼人心的警示教育课，充分认识到党纪法规既是“紧箍咒”，更是“护身符”，是政治生命的“安全阀”，是防止蜕变的“防腐剂”。将以该案为鉴，知责于心，担责于身，履责于行，打造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的政法铁军。（通讯员/王雨潇）