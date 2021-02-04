知敬畏、存戒惧、守底线——市检察院开展政法队伍教育整顿集中学习

3月26日上午，洛阳市检察院组织开展政法队伍教育整顿集中学习，进一步学习领会习近平总书记重要讲话精神和党史教育、政法队伍教育整顿工作相关要求。 3月26日上午，洛阳市检察院组织开展政法队伍教育整顿集中学习，进一步学习领会习近平总书记重要讲话精神和党史教育、政法队伍教育整顿工作相关要求。市检察院党组成员、政治部主任郑卫国主持会议，领导班子成员及全体干警参加学习。 学习中，干警们集中观看了《全国政法队伍教育整顿试点工作综述》专题片、三门峡市政法队伍教育整顿试点工作纪实、打造政法队伍教育整顿“灵宝样本”专题片、党史教育专题片《解放之战洛阳鏊兵》、警示教育片《记忆中的烩面》、扫黑除恶专项斗争成果网上展览。 随后，全体人员进行了教育整顿应知应会知识测试。通过考试，进一步加深干警对开展政法队伍教育整顿工作重要意义的认识，提升干警的政治理论水平，增强学习的积极性和主动性。 干警们纷纷表示，要从腐败典型案例中汲取教训、引以为戒，拒腐防变警钟长鸣。同时，将自觉加强党性修养，筑牢信念之基。在今后的工作中知敬畏、存戒惧、守底线，以更加积极的姿态参与政法队伍教育整顿活动，以刮骨疗毒的决心坚决整治“顽瘴痼疾”，严格遵守法律法规，自觉接受监督，以更加务实的工作作风、更加优异的检察业绩回应人民群众的新期盼。（通讯员/储涛）