市检察院2021年爱民实践服务承诺事项发布

3月25日，洛阳市政府新闻办公室召开洛阳政法机关“我为群众办实事”公开承诺新闻发布会。洛阳检察机关出台10项便民利民举措，今年将探索食品药品安全领域民事公益诉讼惩罚性赔偿机制，全面推行未成年被害人“一站式”询问机制护航未成年人健康成长。

3月25日，洛阳市政府新闻办公室召开洛阳政法机关“我为群众办实事”公开承诺新闻发布会。洛阳检察机关出台10项便民利民举措，今年将探索食品药品安全领域民事公益诉讼惩罚性赔偿机制，全面推行未成年被害人“一站式”询问机制护航未成年人健康成长。 3月25日，洛阳市政府新闻办公室召开洛阳政法机关“我为群众办实事”公开承诺新闻发布会。洛阳检察机关出台10项便民利民举措，今年将探索食品药品安全领域民事公益诉讼惩罚性赔偿机制，全面推行未成年被害人“一站式”询问机制护航未成年人健康成长。 ①推动检察机关扫黑除恶常态化。严格落实“不放过、不凑数”原则，坚持涉黑恶案件统一把关制度，完善专业化一体化办案机制，深化运用提前介入、逐案把关、参与综合治理等经验做法，巩固拓展专项斗争成果，始终保持对黑恶犯罪压倒性态势。 ②做实依法平等保护民营企业工作。常态化开展涉民企刑事“挂案”清理工作，推动简化社区矫正企业人员赴外地从事生产经营活动审批程序。 ③建立健全企业创新保护机制。完善保护创新创业容错机制，依法审慎办理涉科研经费案件，对重大科研活动中的职务犯罪依法慎用强制措施；探索建立知识产权案件专业化办案组织，推进知识产权案件跨区域集中管辖，全面推广主动告知知识产权刑事案件权利人诉讼权利义务制度，助力建设中西部科技创新高地。 ④深化落实群众信访件件有回复。落实领导干部带头办信要求，探索建立信访督查专员制度，全面推开面对面接谈来信人工作，扎实开展集中治理重复信访、化解信访积案专项活动，不断提高群众来信办理息诉率。 ⑤深入推进释法说理全覆盖。落实“谁执法谁普法”普法责任制，完善检察官以案释法和法律文书说理制度，加强案件承办人对当事人的释法说理工作，推进司法效果评价制度落实，主动接受当事人评价，努力做到“案结事了”。 ⑥持续推进“公益诉讼守护美好生活”专项监督活动。紧盯群众关注的热点问题，推动生态环境和资源保护、食品药品安全领域公益诉讼办案常态化，探索食品药品安全领域民事公益诉讼惩罚性赔偿机制，加快推进公益诉讼与生态环境损害赔偿制度衔接。 ⑦扎实做好未成年人保护工作。积极开展“打击治理性侵害未成年人违法犯罪专项行动”，持续抓好强制报告、从业限制、入职查询、法治副校长、法治进校园、校园及周边安全治理“六项制度”，全面推行未成年被害人“一站式”询问机制，护航未成年人健康成长。 ⑧推进“杨来法”式检察联络员制度走深走实。拓展“一镇一站、一站一员、延伸至村”的检民联络格局，健全完善问题线索收集、处置和反馈机制，加强与“四官”服务进村(社区)工作的衔接，大力推广智能联络平台运用，助推基层社会治理现代化。 ⑨深入开展司法救助活动。深入开展司法救助，推行上下级检察院联合救助，加强与民政、教育、残联等部门协调配合，强力推进多元化救助，努力做到“应救尽救”。 ⑩全面推开检察听证工作。不断拓展听证范围，进一步规范听证程序，着力提升听证质效，加大检察公开听证宣传力度，实现“以公开促公正，用听证赢公信”。（通讯员/储涛）