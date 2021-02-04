洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

市检察院2021年爱民实践服务承诺事项发布
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳检察  来源: 2021.03.26 18:25

　　3月25日，洛阳市政府新闻办公室召开洛阳政法机关“我为群众办实事”公开承诺新闻发布会。洛阳检察机关出台10项便民利民举措，今年将探索食品药品安全领域民事公益诉讼惩罚性赔偿机制，全面推行未成年被害人“一站式”询问机制护航未成年人健康成长。

　　①推动检察机关扫黑除恶常态化。严格落实“不放过、不凑数”原则，坚持涉黑恶案件统一把关制度，完善专业化一体化办案机制，深化运用提前介入、逐案把关、参与综合治理等经验做法，巩固拓展专项斗争成果，始终保持对黑恶犯罪压倒性态势。

　　②做实依法平等保护民营企业工作。常态化开展涉民企刑事“挂案”清理工作，推动简化社区矫正企业人员赴外地从事生产经营活动审批程序。

　　③建立健全企业创新保护机制。完善保护创新创业容错机制，依法审慎办理涉科研经费案件，对重大科研活动中的职务犯罪依法慎用强制措施；探索建立知识产权案件专业化办案组织，推进知识产权案件跨区域集中管辖，全面推广主动告知知识产权刑事案件权利人诉讼权利义务制度，助力建设中西部科技创新高地。

　　④深化落实群众信访件件有回复。落实领导干部带头办信要求，探索建立信访督查专员制度，全面推开面对面接谈来信人工作，扎实开展集中治理重复信访、化解信访积案专项活动，不断提高群众来信办理息诉率。

　　⑤深入推进释法说理全覆盖。落实“谁执法谁普法”普法责任制，完善检察官以案释法和法律文书说理制度，加强案件承办人对当事人的释法说理工作，推进司法效果评价制度落实，主动接受当事人评价，努力做到“案结事了”。

　　⑥持续推进“公益诉讼守护美好生活”专项监督活动。紧盯群众关注的热点问题，推动生态环境和资源保护、食品药品安全领域公益诉讼办案常态化，探索食品药品安全领域民事公益诉讼惩罚性赔偿机制，加快推进公益诉讼与生态环境损害赔偿制度衔接。

　　⑦扎实做好未成年人保护工作。积极开展“打击治理性侵害未成年人违法犯罪专项行动”，持续抓好强制报告、从业限制、入职查询、法治副校长、法治进校园、校园及周边安全治理“六项制度”，全面推行未成年被害人“一站式”询问机制，护航未成年人健康成长。

　　⑧推进“杨来法”式检察联络员制度走深走实。拓展“一镇一站、一站一员、延伸至村”的检民联络格局，健全完善问题线索收集、处置和反馈机制，加强与“四官”服务进村(社区)工作的衔接，大力推广智能联络平台运用，助推基层社会治理现代化。

　　⑨深入开展司法救助活动。深入开展司法救助，推行上下级检察院联合救助，加强与民政、教育、残联等部门协调配合，强力推进多元化救助，努力做到“应救尽救”。

　　⑩全面推开检察听证工作。不断拓展听证范围，进一步规范听证程序，着力提升听证质效，加大检察公开听证宣传力度，实现“以公开促公正，用听证赢公信”。（通讯员/储涛）
[ 责任编辑：李玉洁]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·他喝蜂蜜水，她吃红糖，养生“翻车”全遭殃
  • ·她以为嗓子里有枣皮 没想到是喉咙发炎
  • ·70岁的他声带麻痹，几乎无法正常说话
    		•
    山村窑院花香 时光醉了乔庄
    山村窑院花香 时光醉了乔庄
    山村窑院花香 时光醉了乔庄
        很多人以为，美景和诗意在远方，于是，走遍千山万水，寻访名山大川。
  • ·建设路上走一走 好吃好玩全都有
  • ·两处公园春意浓 观景游乐正当时
  • ·半日休闲访古游 岁月记忆漾心头
    		•  
    新闻排行
  • 19座车站串珠成链 洛阳地铁梦圆【高清...
  • 官宣！洛阳地铁1号线3月28日开通 中...
  • 洛阳进入“地铁时代”！地铁1号线建设...
  • 洛阳地铁1号线列车：全车“高配” 全...
  • 洛阳地铁1号线即将开通 坐地铁读城读史
  • 进站乘车 出行指南
  • 新奥燃气免费更换燃气表是真的吗？确...
  • 坐着地铁逛洛阳！ 1号线沿线好吃的、...
  • 数说洛阳地铁1号线 见证发展
  • 本月底，洛阳将启用医保智能审核系统
    		•
    百姓呼声
  • · 青年人才公寓申请成功后何时能入住？
  • · 市直教师招聘将在三月底或四月初进行
    • 精彩图片
    试乘首日，市民乘坐地...
    龙门石窟研究院联合浙...
    老城区西南隅街道办事...
    洛宁县关庙村：梨花经...
    精彩热帖

    沐浴春日暖阳

    牛首山的樱花大道

    牡丹

    美在花丛中
    /惯借名山筑道宫 ——暇日游城北吕祖庵
    /【光影瞬间】 东方文创园赞能影视基地拍人
    /春风扑面来 美在花丛中
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605