洛阳市离退休老干部和学生在烈士陵园种下“希望树”【视频】

26日，洛阳市退役军人事务局联合市老干部督导团、市关工委爱国主义教育团，与西工区王城小学师生一起来到洛阳市烈士陵园，以“缅怀英烈、传承精神、诵读经典”为主题，开展“弘扬烈士精神，播种红色希望”活动。

26日，洛阳市退役军人事务局联合市老干部督导团、市关工委爱国主义教育团，与西工区王城小学师生一起来到洛阳市烈士陵园，以“缅怀英烈、传承精神、诵读经典”为主题，开展“弘扬烈士精神，播种红色希望”活动。

参加活动的人员来到革命烈士纪念碑前，向长眠在这里的革命烈士默哀致敬、敬献花篮。在瞻仰革命烈士纪念碑后，老干部代表向大家讲起解放洛阳战斗中的故事。革命英烈们浴血奋战、出生入死的壮举让全体人员深受教育和鼓舞。大家纷纷表示，通过缅怀革命先烈,要传承英烈精神，激发奋进力量。

老干部代表和学生代表还共同种下“希望树”，期盼它茁壮成长，让红色基因代代相传。（洛报融媒记者 何奕儒 通讯员 吴留成 范文立 文/图/视频）