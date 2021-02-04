洛阳地铁1号线开通后 接驳公交线路将加密班次或延长发车时间

地铁1号线开通后，公交线路会有哪些变化，地铁1号线各站点附近有哪些公交线路接驳？26日，市公交集团发布了地铁1号线与公交线路的接驳情况，并加密9路、103路、1路、D1路的运营班次，延长7路、20路发车时间。

地铁1号线开通后，公交线路会有哪些变化，地铁1号线各站点附近有哪些公交线路接驳？26日，市公交集团发布了地铁1号线与公交线路的接驳情况，并加密9路、103路、1路、D1路的运营班次，延长7路、20路发车时间。

地铁1号线与公交线路接驳情况

秦岭路站：14路、15路、31路、35路、43路、51路、60路、69路、70路、72路、73路、75路、82路、101路、102路、207路、V1路、V10路

长安路站：8路、12路、17路、19路、25路、27路、31路、63路、69路、70路、75路、91路上海市场站：8路、14路、25路、31路、50路、63路、69路、70路、75路

牡丹广场站：8路、12路、24路、54路、60路、63路、69路、75路、82路、95路、99路、V5路、V12路、V17路

七里河站：9路、17路、19路、45路、50路、95路、99路、103路

王城公园站：9路、99路、103路

解放路站：11路、16路、18路、33路、41路、55路、59路、61路、68路、77路、92路