清明节文明祭扫倡议 ：预约现场祭扫时间、错峰入园……

26日，洛报融媒记者获悉，又是一年清明时，值此祭奠逝者、寄托哀思之际，为贯彻落实民政部、省民政厅关于统筹推进清明节祭扫和疫情防控工作有关要求，推动移风易俗，树立文明新风，巩固疫情防控成果，在全市营造绿色、文明、低碳、安全的祭扫氛围，市民政局向广大市民朋友发出倡议。

26日，洛报融媒记者获悉，又是一年清明时，值此祭奠逝者、寄托哀思之际，为贯彻落实民政部、省民政厅关于统筹推进清明节祭扫和疫情防控工作有关要求，推动移风易俗，树立文明新风，巩固疫情防控成果，在全市营造绿色、文明、低碳、安全的祭扫氛围，市民政局向广大市民朋友发出倡议：

一、文明祭扫，破除陋习。在祭扫活动中严格落实我市《关于落实森林防火“十个严禁”的通告》，做到上坟不烧纸、不烧香点烛，文明祭祀；不燃放烟花爆竹、点放孔明灯。不抛撒祭品，不摆放不易降解、污染环境的祭祀用品，环保祭祀。自觉抵制陈规陋习和封建迷信活动，不在祭祀活动中妨碍和影响社会公共秩序。

二、绿色祭扫，弘扬新风。采用网络祭扫、鲜花祭扫、踏青遥祭、植树纪念、家庭追思和经典诵读等方式缅怀逝者，弘扬慎终追远等优秀传统文化。主动将追思缅怀逝者与弘扬优良家教家风有机结合起来，从注重实地实物祭扫转移到对逝者的精神文化传承上来，营造全市文明低碳祭扫的新风尚。

三、平安祭扫，遵守规定。广大市民可拨打各公墓、陵园服务电话，提前预约现场祭扫时间，错峰进入墓园祭扫，减少祭扫现场人员聚集，避免人流车流拥堵。自觉遵守殡葬服务场所疫情防控规定，配合体温检测、佩戴口罩、“洛康码”查验、保持距离、人员限流等措施，巩固防疫成果。遵守消防安全和火灾防控规定，不携带火源火种、易燃易爆品进入服务场所，做好火灾和各种安全隐患的防范。

四、示范带头，引领风尚。倡导广大党员干部充分发挥示范带头作用，以身作则、率先垂范，带头推动殡葬改革，带头遵守殡葬规定，带头文明低碳祭扫，带头文明节俭办丧，推动丧葬礼俗改革，以实际行动带动群众自觉参与文明殡葬。

移风易俗、文明祭扫，是城市发展进步的标志，是促进精神文明和生态文明建设、构建和谐社会的重要内容。让我们共同携起手来，做文明祭扫的倡导者，做绿色殡葬的先行者，做移风易俗的推进者，做安全有序的维护者，做中华优秀文化的弘扬者，以实际行动，为文明洛阳贡献一份力量！(洛报融媒记者 余子愚 通讯员 蒋梦蝶)