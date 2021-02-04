三轮车侧翻老人被困 洛阳四名学生积极救援暖人心

3月20日中午，在应天门附近，一辆电动三轮车在行驶中侧翻，情况紧急。洛阳市实验中学西工校区的程乾瑞、吕王子、郭飞雨和霍梓阳放学回家正好途经此地，看到这一幕，四人不约而同冲上前去。

救人的四名学生

3月20日中午，在应天门附近，一辆电动三轮车在行驶中侧翻，情况紧急。洛阳市实验中学西工校区的程乾瑞、吕王子、郭飞雨和霍梓阳放学回家正好途经此地，看到这一幕，四人不约而同冲上前去。

他们走近后发现车上有两位老人。老爷爷的脚被车子压住，老奶奶被困在车子里。四名同学一边合力扶车，一边小心保护老人不再受到二次伤害。在他们的帮助下，老人顺利脱困。

老人特意来到学校赠送锦旗

他们还利用在学校学习的急救知识给受伤的老爷爷简单包扎，直到救援车辆赶到，四名同学才默默离开。25日，老人为表示感谢，特意来到学校赠送锦旗，老师们才知道这件事情。

“看见别人有困难，勇于上前帮助，说明你们有一颗善良的心。”老师们对四个孩子的表现竖起了大拇指。(洛报融媒记者 郭飞飞 通讯员 李金全 文/图)