第39届中国洛阳牡丹文化节花情预报

为给广大市民、游客提供准确的赏花信息，今日市花情预报小组组织专家对主要牡丹观赏园实地查看，根据牡丹生长发育情况，结合天气预报，预测最新牡丹花情。

为给广大市民、游客提供准确的赏花信息，今日市花情预报小组组织专家对主要牡丹观赏园实地查看，根据牡丹生长发育情况，结合天气预报，预测最新牡丹花情。 为给广大市民、游客提供准确的赏花信息，今日市花情预报小组组织专家对主要牡丹观赏园实地查看，根据牡丹生长发育情况，结合天气预报，预测最新牡丹花情如下： 一、自然花期预报 市区牡丹观赏园：早花品种4月1日前后陆续进入盛花期，中花品种4月8日前后进入盛花期，晚花品种4月13日前后进入盛花期。 邙岭牡丹观赏园：花期整体上比市区牡丹观赏园晚大概5-7天。早花品种4月2日前后陆续开放，中花品种4月13日前后进入盛花期，晚花品种4月18日前后进入盛花期。 二.调控花期预报 因今春温度偏高，再加上各主要牡丹观赏园采取的各种调控措施，能够确保4月1日有连片牡丹盛开，满足游客赏花需求。 三.道路及街心游园花期预报 市区道路、广场及街心游园牡丹花期比市区公园提前3天左右，3月下旬陆续开放。 本次花情预报为中长期预报。后期若天气变化较大，花期可能提前或延迟。自3月30日起将每日发布最新花情信息。 赏花游园活动将于4月1日正式启动。 第39届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组 2021年3月26日