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首届洛阳都市圈外语多语种教育教学发展论坛在洛举办
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.26 15:49

　　26日，首届洛阳都市圈外语多语种教育教学发展论坛在洛阳外国语学校成功举行，来自洛阳、焦作、济源、三门峡、平顶山、汝州、义马等地教育主管部门负责任人、教育专家及学校教师代表200多人参加活动。

　　随着“一带一路”发展的推进和国家基础教育新课标的颁布，越来越多的学校积极建设多语种学科，满足学生的多样化教育需求。此次论坛就未来多语种学科的发展、课程设置、教师发展和学生培养等问题进行研究探讨，凝聚各方智慧和力量，制定在多语种学科建设和发展方面的思路和对策。

　　洛阳市教育局党组书记、局长刘茂钦表示，论坛的举办，是全面落实《洛阳都市圈规划(2020-2035年)》教育发展目标的重要举措，也是洛阳都市圈教育发展史上的一件大事。外语教育是国家发展之需，也是国际人文交流之基。外语教育应超前识变、积极应变、主动求变，立足新阶段、把握新要求、作出新贡献。期待各地市外语多语种教育教学加强协作，互通有无，尽快形成规模化、多种类特色办学新格局，打造立体化、多元化的外语多语种教育教学特色品牌，推动洛阳都市圈基础教育进一步发展。

　　在此次论坛上，洛阳市中小学教研室有关负责人介绍洛阳市外语多语种发展情况；解放军信息工程学院东南亚南亚北非系主任唐慧做主题报告；焦作市外国语学校校长王保富、济源四高校长王志明分享了兄弟市、校开展多语种教学的成功经验；洛阳外国语学校多语种教研室主任魏方方老师介绍学校多语种教学、教研情况。与会嘉宾还走入课堂，实地观摩了洛阳外国语学校日语、俄语等外语课堂展示活动。（洛报融媒记者 孟山 文/图/视频）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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