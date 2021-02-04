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洛阳紫砂发展成果展暨“黄河情”新品发布会举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.03.26 11:23

　　昨日，以展示洛阳紫砂发展成果、探讨研究黄河文化产物利用与开发为主题的洛阳紫砂发展成果展暨“黄河情”新品发布会，在隋唐洛阳城应天门遗址博物馆举办。来自省内外的专家、学者齐聚洛阳，品味紫砂文化给城市带来的生机和活力。

　　此次展出的数百件“黄河情”系列紫砂精品，是新安紫砂工艺传承人张逸人团队运用独特的艺术手法，融入现代制砂理念，历时400多天创作出的。

　　近年来，张逸人守正创新，成立了洛阳紫砂研究所，于2010年成功制作出第一把“洛阳紫砂壶”，使年久失传的紫砂技艺得以重见天日。目前他研发的紫砂种类和质量已突破传世紫砂器，被国内外多家博物馆、艺术馆收藏。张逸人先后获得国家发明专利、实用新型专利6项，被授予“河南省工艺美术大师”称号。在他的带动下，新安县陆续成立了10余家紫砂陶瓷企业，年产值达2500万元。

　　本次活动由新安县人民政府主办，省轻工业行业协会、市文联、市文化广电和旅游局、洛阳文保集团协办。活动将持续到4月中下旬，感兴趣的市民可前往隋唐洛阳城应天门遗址博物馆二楼的应天门美术馆观展。（马硕丹）
[ 责任编辑：马佳佳]
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