巡察故事：退役士兵社保补缴率由86%提高到100%

“经过认真整改，目前退役士兵社保补缴率已由之前的86%提高到100%，切实维护了退役士兵的切身利益。”日前，洛阳市退役军人事务局有关负责同志在接受洛报融媒记者采访时说。

“经过认真整改，目前退役士兵社保补缴率已由之前的86%提高到100%，切实维护了退役士兵的切身利益。”日前，洛阳市退役军人事务局有关负责同志在接受洛报融媒记者采访时说。

从86%到100%，这中间经历了怎样的过程？

去年10月，洛阳市委第一巡察组进驻洛阳市退役军人事务局开展常规巡察。在深入巡察过程中，巡察组发现该局在办理部分退役士兵社保补缴前期阶段性工作中，办结率较低。

“办结比例仅为86%，尚有近4000名应缴费退役士兵未完成社保金补缴。查阅退役军人事务局信访台账发现，群众反映社保补缴方面的问题较多。”洛阳市委第一巡察组副组长冯永仁说。

冯永仁介绍，经过巡察组认真调查，出现上述问题的症结渐渐浮出水面。原来，由于该局相关部门对退役士兵社保补缴前期工作时间节点把握不准，统筹不科学，办法不多、方式不活，造成此项工作进展缓慢。巡察组认为，解决部分退役士兵社保问题工作的推进，关系着退役军人的切身利益，必须及时整改。于是，巡察组向洛阳市退役军人事务局下发了整改通知书，要求该局快速制定整改方案，采取得力措施和科学方法打通“堵点”，保障退役军人合法权益。

洛阳市退役军人事务局党组对巡察组提出的整改要求高度重视，接到整改通知书后，迅速召开党组(扩大)会议，专题研究整改措施。

洛阳市退役军人事务局相关负责人介绍，该局针对上述问题制定了详细的整改方案，认真对照国家、省、市关于退役士兵社保补缴的各项政策，把缴费环节作为重中之重，同时积极做好政策解释、宣传和跟踪服务工作，并抽调专人加快缴费工作进度，提升缴费工作质量。

“截至目前，全市退役军人事务系统共受理、初审退役士兵社保补缴26419人，并全部予以办结。”洛阳市退役军人事务局相关负责人表示，该局将认真贯彻执行有关政策，扎实做好退役士兵社保补缴工作，确保补缴数据真实准确，切实保障退役军人合法权益。（洛报融媒记者 李三旺 通讯员 徐云峰）