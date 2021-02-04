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乘车“有道” 处处文明
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.03.26 09:07

　　狄仁杰和侍卫带着仪仗队乘坐地铁1号线护送外国使团去应天门站，准备拜见武皇。

　　一行人在安检口被拦下了，安检员说：“根据《洛阳市城市轨道交通乘客守则》，各位有不符合要求的情况。”

　　安检员：“各位可以将禁止携带的物品暂时寄存在地铁站，我们会备注姓名和联系方式，你们方便的时候再来取即可。”

　　旗杆

　　旗杆等超长的物品不能带上地铁。

　　重量超过30千克，长、宽、高之和超过1.6米的物品禁止携带。

　　宠物

　　小狗不可以带上地铁。

　　乘坐地铁禁止携带畜禽和猫、狗等宠物或者其他可能妨碍城市轨道交通运营安全的动物，有识别标志的服务犬除外。

　　防晒喷雾

　　包里的大瓶防晒喷雾、发胶等不可以带上地铁。

　　120毫升以上的防晒喷雾、冷烫精、摩丝、发胶、杀虫剂、空气清新剂等自喷压力容器等易燃易爆品禁止携带。

　　榴梿

　　贡果中的榴梿不可以带上地铁。

　　易污损、有严重异味或者无包装易碎的物品，未能妥善包装的肉制品及其他妨碍公共卫生的物品禁止携带。

　　火柴

　　随身带的多盒火柴、染发剂不可以带上地铁。

　　2个以上普通打火机，2小盒以上安全火柴，20毫升以上指甲油、去光剂、染发剂禁止携带。

　　白酒

　　贡酒超量了，不可以带上地铁。

　　携带的白酒(50度以上)总量不能超过2千克，要包装完好；散装酒每人限带2千克(含容器质量)，有桶、罐、瓶等能密封的容器。

　　刀具

　　刀具不能带上地铁，但侍卫的情况特殊。

　　乘坐地铁禁止携带枪械弹药、刀具等管制器具，公务人员依法配备的除外。

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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