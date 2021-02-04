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本月底，洛阳将启用医保智能审核系统
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.03.26 08:59

　　25日，记者从市医疗保障局获悉，我市3月底将上线洛阳医保智能审核系统，利用智能审核压缩医疗费用水分，让诊疗项目更加阳光化，最终减轻群众就医负担，让看病花费更加规范透明。

　　市医疗保障局相关负责人说，传统的医保审核，是在医疗保险基金发生之后，医保部门对定点医疗机构的医保数据(病历和费用单据)手动抽检，而后对疑似违规问题进行汇总，并以书面形式告知医疗机构申诉与整改，后续正式下发拒付文件。

　　“传统模式耗时长，且医保工作人员工作压力较大。”该负责人说，审核人员需要翻阅大量病历及单据，耗费大量的人力物力财力。此外，由于审核人员个人专业不同、业务水平不同、医保政策掌握程度不同，审核标准不统一，医疗机构和医生对审核结论异议较多。

　　为统一审核标准，实现医保数据的快速全面审核，市医疗保障局经过调研考察，决定引入医保智能审核系统，对全市定点医疗机构参保人员的住院病历进行智能、规范、全覆盖的审核，以达到督促定点医疗机构主动自律和自觉规范医疗服务行为的目的，减少不合理医疗费用支出，防范过度医疗，为医保基金平稳运行保驾护航，减轻群众就医负担，增进民生福祉。

　　“本月底，我市将全面开展医保智能审核工作。”该负责人说，改变传统审核模式，应用医保智能系统，是市医疗保障局在医保管理经办工作方面向精细化、专业化迈进的重要步骤。（记者 王博东 通讯员 黄丛魁 方昌海）
[ 责任编辑：崔利利]
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