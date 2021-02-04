新安县南李村镇高质量完成村（社区）“两委”换届工作

“此次当选梭罗村党支部书记，挑起乡村振兴重担，是我的荣幸，更是我的职责所在。”今年1月，江向东成功连任新安县南李村镇梭罗村党支部书记。如今，他干劲十足，谋划了全村乡村振兴的蓝图，最近正带领村民在“梭罗谷”沟域经济项目现场忙得热火朝天。

“此次当选梭罗村党支部书记，挑起乡村振兴重担，是我的荣幸，更是我的职责所在。”今年1月，江向东成功连任新安县南李村镇梭罗村党支部书记。如今，他干劲十足，谋划了全村乡村振兴的蓝图，最近正带领村民在“梭罗谷”沟域经济项目现场忙得热火朝天。

乡村振兴，关键在人。新安县南李村镇下辖30个行政村、1个社区，共有村(居)民3.6万余人，是典型的农业镇，也是省级乡村振兴示范镇。在村(社区)“两委”换届期间，该镇把准确选出优秀人选作为这次换届工作的第一课题，实现统筹推动、谋划组织、责任落实、督查指导“四个到位”，在全县率先高质量完成换届工作。

把好选人入口关是首要前提。该镇坚持“三上三下”核准资格，确保人人过筛、个个择优；坚持以实绩论英雄，把“选谁当干部”衔接到“选谁干事情”上来，进一步拓展用人渠道，在挖掘本村治理能手的同时，注意引进外来人才，大胆起用年轻干部，充实“两委”班子。

“党员和群众的眼睛是雪亮的，谁能带领大家致富，群众心里也有一本账。”该镇相关负责人表示。经过层层筛选，一批政治坚定，想干事、会干事的能人脱颖而出。这次换届，该镇共有11位致富带头人当选村(社区)党组织书记，“领头雁”骨干队伍带动发展能力进一步提升。

严格规范程序，才能确保高质量选出好班子，换出新气象。南李村镇制订换届方案、印发换届指导手册，制定时间表和每日换届工作清单，让各村有据可依。该镇把严肃纪律贯穿换届全过程，全力营造风清气正的选举环境，确保换届选举依纪依法、平稳有序。

“这次选举规范透明，结果充分体现了民意。相信新班子一定能带领村民干出点名堂。”该镇江村村民马艳民投票后说。

据统计，本次换届后，该镇村(社区)党组织书记的平均年龄为44.8岁，比换届前降低7.3岁；大专及以上学历者192人，占比52.6%，较换届前提升24.6%；女性干部57人，占比30%，实现村委中一名女性干部全覆盖。

新面貌有新气象，新班子有新作为。通过换届，一大批讲政治、有能力、敢担当的优秀人才被选进村(社区)“两委”班子。下一步，该镇将加强基层党建、乡村振兴、农村法规、财务管理等业务培训，为新任村(社区)“两委”添翼赋能，为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接夯实基础。（记者 孙小蕊 通讯员 赵明 王博）