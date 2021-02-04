洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

新安县南李村镇高质量完成村（社区）“两委”换届工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.03.26 08:59

　　“此次当选梭罗村党支部书记，挑起乡村振兴重担，是我的荣幸，更是我的职责所在。”今年1月，江向东成功连任新安县南李村镇梭罗村党支部书记。如今，他干劲十足，谋划了全村乡村振兴的蓝图，最近正带领村民在“梭罗谷”沟域经济项目现场忙得热火朝天。

　　乡村振兴，关键在人。新安县南李村镇下辖30个行政村、1个社区，共有村(居)民3.6万余人，是典型的农业镇，也是省级乡村振兴示范镇。在村(社区)“两委”换届期间，该镇把准确选出优秀人选作为这次换届工作的第一课题，实现统筹推动、谋划组织、责任落实、督查指导“四个到位”，在全县率先高质量完成换届工作。

　　把好选人入口关是首要前提。该镇坚持“三上三下”核准资格，确保人人过筛、个个择优；坚持以实绩论英雄，把“选谁当干部”衔接到“选谁干事情”上来，进一步拓展用人渠道，在挖掘本村治理能手的同时，注意引进外来人才，大胆起用年轻干部，充实“两委”班子。

　　“党员和群众的眼睛是雪亮的，谁能带领大家致富，群众心里也有一本账。”该镇相关负责人表示。经过层层筛选，一批政治坚定，想干事、会干事的能人脱颖而出。这次换届，该镇共有11位致富带头人当选村(社区)党组织书记，“领头雁”骨干队伍带动发展能力进一步提升。

　　严格规范程序，才能确保高质量选出好班子，换出新气象。南李村镇制订换届方案、印发换届指导手册，制定时间表和每日换届工作清单，让各村有据可依。该镇把严肃纪律贯穿换届全过程，全力营造风清气正的选举环境，确保换届选举依纪依法、平稳有序。

　　“这次选举规范透明，结果充分体现了民意。相信新班子一定能带领村民干出点名堂。”该镇江村村民马艳民投票后说。

　　据统计，本次换届后，该镇村(社区)党组织书记的平均年龄为44.8岁，比换届前降低7.3岁；大专及以上学历者192人，占比52.6%，较换届前提升24.6%；女性干部57人，占比30%，实现村委中一名女性干部全覆盖。

　　新面貌有新气象，新班子有新作为。通过换届，一大批讲政治、有能力、敢担当的优秀人才被选进村(社区)“两委”班子。下一步，该镇将加强基层党建、乡村振兴、农村法规、财务管理等业务培训，为新任村(社区)“两委”添翼赋能，为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接夯实基础。（记者 孙小蕊 通讯员 赵明 王博）
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·他喝蜂蜜水，她吃红糖，养生“翻车”全遭殃
  • ·她以为嗓子里有枣皮 没想到是喉咙发炎
  • ·70岁的他声带麻痹，几乎无法正常说话
    		•
    山村窑院花香 时光醉了乔庄
    山村窑院花香 时光醉了乔庄
    山村窑院花香 时光醉了乔庄
        很多人以为，美景和诗意在远方，于是，走遍千山万水，寻访名山大川。
  • ·建设路上走一走 好吃好玩全都有
  • ·两处公园春意浓 观景游乐正当时
  • ·半日休闲访古游 岁月记忆漾心头
    		•  
    新闻排行
  • 真漂亮！洛阳公交车长换新装 喜迎牡丹...
  • 南山牡丹文化园靓姿初显 牡丹文化节开...
  • 洛阳都市圈建设：部分县区有望与周边...
  • 定了！洛阳地铁官方APP“洛易行”26日...
  • 洛阳一批涉户政、驾考便民措施来了！...
  • 官宣！洛阳地铁1号线3月28日开通 中...
  • 洛阳进入“地铁时代”！地铁1号线建设...
  • 19座车站串珠成链 洛阳地铁梦圆【高清...
  • 洛阳地铁1号线即将开通 坐地铁读城读史
  • 首趟跨省“红色之旅”老年旅游专列从...
    		•
    百姓呼声
  • · 青年人才公寓申请成功后何时能入住？
  • · 市直教师招聘将在三月底或四月初进行
    • 精彩图片
    试乘首日，市民乘坐地...
    龙门石窟研究院联合浙...
    老城区西南隅街道办事...
    洛宁县关庙村：梨花经...
    精彩热帖

    沐浴春日暖阳

    牛首山的樱花大道

    牡丹

    美在花丛中
    /惯借名山筑道宫 ——暇日游城北吕祖庵
    /【光影瞬间】 东方文创园赞能影视基地拍人
    /春风扑面来 美在花丛中
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605