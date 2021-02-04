洛阳今天最高气温16℃ 明天最高气温27℃

今天多云转阴天有小雨，偏东风3级左右，气温10℃到16℃。

一花独放不是春，百花齐放春满园。正是春暖花开时节，昨天，记者看到，洛龙区开元大道、太康路等道路的绿化带内，各种花木花开正好，处处是美景。

据中国天气网预报，未来一周，回暖仍然是我国大部地区的天气主题，各地气温将纷纷回升至较常年同期明显偏高的水平，最高气温25℃线将逐步向北扩展至黄淮、西北地区东部一带。

在这次升温过程中，我国东北及江南、华南的表现最为“抢眼”，多地气温或刷新今年以来新高。江南、华南一带气温创新高的时间相对滞后一些，大多是在本周末至下周初，届时最高气温将达到30℃左右，夏日的感觉呼之欲出。

不过，升温期间还是会有弱冷空气影响，好在强度不大，多数地方气温都是小幅度波动，整体仍将维持在偏高水平；另外，由于白天升温快，昼夜温差仍然较大，尤其是西北、华北北部多地昼夜温差将超过15℃，局地20℃以上，公众早晚出行要注意添衣保暖，避免感冒。

来看看我市今明两天的天气情况。市气象台预计：今天多云转阴天有小雨，偏东风3级左右，气温10℃到16℃；明天多云转晴天，西南风3级左右，气温8℃到27℃。（记者 余子愚 通讯员 郭铭博）