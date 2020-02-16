新奥燃气免费更换燃气表是真的吗？确有此事

3月16日至22日，洛阳网“百姓呼声”平台共收到各类帖子1892条，其中投诉类帖子870条、咨询类帖子872条、建议类帖子150条，市文化广电和旅游局、市教育局、市商务局、市住房保障和房产服务中心等单位回复积极。

3月16日至22日，洛阳网“百姓呼声”平台共收到各类帖子1892条，其中投诉类帖子870条、咨询类帖子872条、建议类帖子150条，市文化广电和旅游局、市教育局、市商务局、市住房保障和房产服务中心等单位回复积极。

户口落地天津高考减免100分？

https://people.lyd.com.cn/wenti/20210317105122296/

●3月17日网友发帖：在电梯广告中看到“天津户口，理想大学的金钥匙”“高考提升100分的简单方法”等内容，上述内容政策允许吗？

●3月17日市教育局回复：

根据教育部相关通知精神，今年将严厉打击“高考移民”，对于通过非正常户籍学籍迁移、户籍学籍造假、出具虚假证明材料等手段获取高考资格的，要依法依规进行严肃处理。

●小编点评：

教育公平容不下任何所谓的“成功捷径”。严惩招考违规，用制度锁死公平的底线。封堵监管漏洞，规范学籍管理机制，及时弥补制度的空缺，才能切实斩断存在的利益链条。

洛浦公园健身步道上跑小火车是否合规？

https://people.lyd.com.cn/wenti/20210312174434983/

●3月12日网友发帖：带孩子在洛浦公园玩，看到牡丹桥至王城桥的健身步道上有辆小火车在跑，上面坐着孩子和家长。请问这是不是营利性的设施？是否合规？健身步道上跑小火车是否存在隐患？

●3月17日市城市管理局回复：

1.洛浦公园依洛河筑堤而建，东西长20余公里，线长面广，是市民喜爱的休闲娱乐场所。由于景观线太长，无法满足市民尤其是老人、孩子整体游览洛浦公园景观的需求，因此应广大市民要求，特引进小火车等服务设施，以满足不同人群需要。

2.洛浦公园属于差额补贴事业单位，资金短缺，由于园区管理养护(环卫、安保、绿化养护等)经费投入很大，为不断提升游园品质，确保能持续为广大市民提供良好的游园环境，因此增加小火车等经营项目，实施收支两条线，所有收入均上缴市财政，返回资金再用于园区管理养护。

3.小火车驾驶员上岗前都经过严格的专业培训，考核合格后持证上岗。

4.在公园运营的小火车均要求以不超过15公里的时速慢行，安全、文明驾驶。

●小编点评：

园区功能的提升，“加量”不能忘“保质”。“喜静”民众情绪要保障，“喜动”民众需求要照顾，要求园区既要动静结合，又要用心服务，赢得民众好评。

新奥燃气免费更换燃气表是真的吗？

https://people.lyd.com.cn/wenti/20210316142108828/

●3月16日网友发帖：我住在徽安新城，今收到新奥燃气发来的短信，提到我家的燃气表超过国家规定使用年限，让我办理换表业务，新型表具可以实现手机缴费，燃气表更换费用由新奥燃气承担，用户无须承担任何费用。请问短信内容是真的吗？

●3月17日新奥华油燃气公司回复：

根据我国计量检定规程要求，以天然气为介质的燃气表使用期限不应超过10年，超过规定使用期限的必须报废，更换新燃气表。这里的使用期限是从燃气表的出厂日期算起，而非实际使用时间。您家的燃气表为膜式表，在出厂及后续使用过程中，表内皮膜会逐渐老化，到期如不更换，存在燃气泄漏风险，建议您尽快更换。此外，燃气表更换费用由新奥燃气承担，用户无须承担任何费用。关于新式燃气表的缴费问题，新式燃气表相关使用数据已实现远程传输，用户无须持卡购气，可通过支付宝、“e城e家”平台在线缴费。若老年人不熟悉网上缴费流程，工作人员可提供上门服务，老年人也可凭户号到营业厅用现金缴费。此外，凭户号等信息，老年人的亲属等也可代为网上缴费。

●小编点评：

设备更新换代，智能缴费千呼万唤始出来，给群众带来便利；费用公家承担，体现大企业的责任担当。细致入微的考虑，周到的服务，如果每个企业都有如此态度，商家和消费者之间的隔阂或将不复存在。

超7日未回复帖子

1.网友发帖：升龙广场E区私搭乱建现象严重

https://people.lyd.com.cn/wenti/20210316175918251/

2.网友发帖：洛阳银行二手房贴息贷业务是否已开展

https://people.lyd.com.cn/wenti/20210315112110292/

3.网友发帖：古城路与滨河南路交叉口自东向西拥堵严重

https://people.lyd.com.cn/wenti/20210312170333178/

3月16日至22日，洛阳网“百姓呼声”平台接到的有效诉求中，民生诉求最多，占总量的35%，排在第二的是基建工程，占21%，交通出行占18%，拆迁安置占16%，轨道交通占10%。

数据说明

1.数据来源：洛阳网大数据舆情研究中心

2.本期统计时间段：3月16日0时至22日24时

(记者 李砺瑾 整理)