洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

新奥燃气免费更换燃气表是真的吗？确有此事
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.03.26 08:39

　　3月16日至22日，洛阳网“百姓呼声”平台共收到各类帖子1892条，其中投诉类帖子870条、咨询类帖子872条、建议类帖子150条，市文化广电和旅游局、市教育局、市商务局、市住房保障和房产服务中心等单位回复积极。

　　户口落地天津高考减免100分？

　　https://people.lyd.com.cn/wenti/20210317105122296/

　　●3月17日网友发帖：在电梯广告中看到“天津户口，理想大学的金钥匙”“高考提升100分的简单方法”等内容，上述内容政策允许吗？

　　●3月17日市教育局回复：

　　根据教育部相关通知精神，今年将严厉打击“高考移民”，对于通过非正常户籍学籍迁移、户籍学籍造假、出具虚假证明材料等手段获取高考资格的，要依法依规进行严肃处理。

　　●小编点评：

　　教育公平容不下任何所谓的“成功捷径”。严惩招考违规，用制度锁死公平的底线。封堵监管漏洞，规范学籍管理机制，及时弥补制度的空缺，才能切实斩断存在的利益链条。

　　洛浦公园健身步道上跑小火车是否合规？

　　https://people.lyd.com.cn/wenti/20210312174434983/

　　●3月12日网友发帖：带孩子在洛浦公园玩，看到牡丹桥至王城桥的健身步道上有辆小火车在跑，上面坐着孩子和家长。请问这是不是营利性的设施？是否合规？健身步道上跑小火车是否存在隐患？

　　●3月17日市城市管理局回复：

　　1.洛浦公园依洛河筑堤而建，东西长20余公里，线长面广，是市民喜爱的休闲娱乐场所。由于景观线太长，无法满足市民尤其是老人、孩子整体游览洛浦公园景观的需求，因此应广大市民要求，特引进小火车等服务设施，以满足不同人群需要。

　　2.洛浦公园属于差额补贴事业单位，资金短缺，由于园区管理养护(环卫、安保、绿化养护等)经费投入很大，为不断提升游园品质，确保能持续为广大市民提供良好的游园环境，因此增加小火车等经营项目，实施收支两条线，所有收入均上缴市财政，返回资金再用于园区管理养护。

　　3.小火车驾驶员上岗前都经过严格的专业培训，考核合格后持证上岗。

　　4.在公园运营的小火车均要求以不超过15公里的时速慢行，安全、文明驾驶。

　　●小编点评：

　　园区功能的提升，“加量”不能忘“保质”。“喜静”民众情绪要保障，“喜动”民众需求要照顾，要求园区既要动静结合，又要用心服务，赢得民众好评。

　　新奥燃气免费更换燃气表是真的吗？

　　https://people.lyd.com.cn/wenti/20210316142108828/

　　●3月16日网友发帖：我住在徽安新城，今收到新奥燃气发来的短信，提到我家的燃气表超过国家规定使用年限，让我办理换表业务，新型表具可以实现手机缴费，燃气表更换费用由新奥燃气承担，用户无须承担任何费用。请问短信内容是真的吗？

　　●3月17日新奥华油燃气公司回复：

　　根据我国计量检定规程要求，以天然气为介质的燃气表使用期限不应超过10年，超过规定使用期限的必须报废，更换新燃气表。这里的使用期限是从燃气表的出厂日期算起，而非实际使用时间。您家的燃气表为膜式表，在出厂及后续使用过程中，表内皮膜会逐渐老化，到期如不更换，存在燃气泄漏风险，建议您尽快更换。此外，燃气表更换费用由新奥燃气承担，用户无须承担任何费用。关于新式燃气表的缴费问题，新式燃气表相关使用数据已实现远程传输，用户无须持卡购气，可通过支付宝、“e城e家”平台在线缴费。若老年人不熟悉网上缴费流程，工作人员可提供上门服务，老年人也可凭户号到营业厅用现金缴费。此外，凭户号等信息，老年人的亲属等也可代为网上缴费。

　　●小编点评：

　　设备更新换代，智能缴费千呼万唤始出来，给群众带来便利；费用公家承担，体现大企业的责任担当。细致入微的考虑，周到的服务，如果每个企业都有如此态度，商家和消费者之间的隔阂或将不复存在。

　　超7日未回复帖子

　　1.网友发帖：升龙广场E区私搭乱建现象严重

　　https://people.lyd.com.cn/wenti/20210316175918251/

　　2.网友发帖：洛阳银行二手房贴息贷业务是否已开展

　　https://people.lyd.com.cn/wenti/20210315112110292/

　　3.网友发帖：古城路与滨河南路交叉口自东向西拥堵严重

　　https://people.lyd.com.cn/wenti/20210312170333178/

　　3月16日至22日，洛阳网“百姓呼声”平台接到的有效诉求中，民生诉求最多，占总量的35%，排在第二的是基建工程，占21%，交通出行占18%，拆迁安置占16%，轨道交通占10%。

　　数据说明

　　1.数据来源：洛阳网大数据舆情研究中心

　　2.本期统计时间段：3月16日0时至22日24时

　　(记者 李砺瑾 整理)
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·他喝蜂蜜水，她吃红糖，养生“翻车”全遭殃
  • ·她以为嗓子里有枣皮 没想到是喉咙发炎
  • ·70岁的他声带麻痹，几乎无法正常说话
    		•
    山村窑院花香 时光醉了乔庄
    山村窑院花香 时光醉了乔庄
    山村窑院花香 时光醉了乔庄
        很多人以为，美景和诗意在远方，于是，走遍千山万水，寻访名山大川。
  • ·建设路上走一走 好吃好玩全都有
  • ·两处公园春意浓 观景游乐正当时
  • ·半日休闲访古游 岁月记忆漾心头
    		•  
    新闻排行
  • 真漂亮！洛阳公交车长换新装 喜迎牡丹...
  • 南山牡丹文化园靓姿初显 牡丹文化节开...
  • 洛阳都市圈建设：部分县区有望与周边...
  • 定了！洛阳地铁官方APP“洛易行”26日...
  • 洛阳一批涉户政、驾考便民措施来了！...
  • 官宣！洛阳地铁1号线3月28日开通 中...
  • 洛阳进入“地铁时代”！地铁1号线建设...
  • 19座车站串珠成链 洛阳地铁梦圆【高清...
  • 洛阳地铁1号线即将开通 坐地铁读城读史
  • 首趟跨省“红色之旅”老年旅游专列从...
    		•
    百姓呼声
  • · 青年人才公寓申请成功后何时能入住？
  • · 市直教师招聘将在三月底或四月初进行
    • 精彩图片
    试乘首日，市民乘坐地...
    龙门石窟研究院联合浙...
    老城区西南隅街道办事...
    洛宁县关庙村：梨花经...
    精彩热帖

    沐浴春日暖阳

    牛首山的樱花大道

    牡丹

    美在花丛中
    /惯借名山筑道宫 ——暇日游城北吕祖庵
    /【光影瞬间】 东方文创园赞能影视基地拍人
    /春风扑面来 美在花丛中
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605