初三学生家长请注意 洛阳市中考注册报名启动

昨日，《洛阳晚报》记者从市教育局中招办获悉，目前各初中的初三学生信息采集工作已结束，中考注册报名工作已启动，家长们要尽快根据学校要求，登录河南基础教育服务平台(http://zk.hagaozhong.com，简称平台)核对、注册个人信息，进行中考报名；3月31日23时59分平台关闭后，将无法注册、修改。

流程 了解注册、报名步骤网上填报不慌乱

【步骤一】信息注册

登录平台后，点击左侧“考生服务大厅”中第二项“中招报名”，在弹出页面上点击“普通高中”选项进行信息注册。在注册过程中，须填写报名序号、注册密码、考生姓名、身份证号、性别、民族等信息。其中，报名序号和注册密码由考生所在学校提供。

【步骤二】考生注册

该步骤主要分4步：验证身份、设置用户密码、登记邮箱、完成注册。考生须按照身份证或户口簿上的信息填写；设置用户密码时，最好拍照并记在本上；设置成功后，学校发的初始密码自动失效，今后考生登录平台须输入自己设置的密码。

登记邮箱时要填写常用、有效的电子邮箱，一旦密码遗失，需要通过邮箱来找回、重设密码。手机号也要填写能正常使用的本省号码，并在中招录取结束前保持畅通。

完成注册后，页面将出现“恭喜你，你已注册成功”的字样。考生可点击页面下方“立即登录”，继续完善信息。

【步骤三】完善信息

登录成功后，页面上方将出现考生姓名、准考证号、照片等信息。核对完毕后，可点击下方“完善信息”，依次填写标有红色“*”号的个人信息，如“政治面貌”“健康状况”“就读方式”等；灰色部分关键信息已由学校上传至平台，考生个人不可修改，若有错误可联系班主任修改。

完善信息后若需要变更，只能在上一次修改完成30分钟后进行。考生完善信息后，可点击“报名”，进行中招报名。

【步骤四】选报类别

阅读报名须知并点击“我同意”后，考生可进入“登记报名信息”页面，选择报考类别。

选报“普通高中”的考生，将来填报中招志愿时可选择普通高中、普通中专、职业学校；选择“普通中专”或“职业学校”的考生，将来只能选择所报类别学校。

报名成功后，页面上将出现“恭喜你，你已报名成功”字样，并生成平台登录账号。该账号就是考生的准考证号，可拍照并记在本上。所有步骤完成后，可点击右上角“退出”安全退出。

答疑 登录、填写信息遇问题专家来解答

对于本报中招帮帮团(QQ群号：438266522)中家长们的疑问，市教育局中招办相关负责人进行了解答。

●问：孩子填报注册信息时，系统总显示“账号已被其他考生使用”，目前无法登录注册怎么办？

答：首次注册的报名序号、密码等由班主任发放给考生，考生首次注册时需要报名序号、密码、名字、身份证号及验证码，该报名序号只能使用一次，注册后将自动失效。考生填写该页面选项后要点击“继续”，填写其他信息；成功注册前，不要关闭任何网页。

出现这种问题，可能有两种原因：1.考生注册时填错报名序号；2.考生已在平台上使用该报名序号注册过。出现此类情况，可联系学校或班主任进行查询。

●问：孩子填写身份证号时显示“证件号码不存在”，这是咋回事？

答：中国大陆考生的身份证号为18位，考生填写时必须与身份证上的号码一致，最后一位如果是字母“X”的要大写。未办理身份证的考生，可填写户口簿上的身份编号，其他国家或地区的考生证件号为护照号码，同一身份证号只能注册一次。家长可认真核对填写的数字、字母是否与证件一致。

●问：登录平台时，总显示“密码错误”该咋办？

答：可点击平台首页的“点击此处”链接，通过注册时登记的邮箱找回。家长、考生修改或者设置密码时，建议先把密码写在纸上，再按顺序依次录入。“登录密码”为6至20位的数字、字母或下划线组合，字母要区分大小写。

设置密码时，最好使用孩子名字首字母大小写+父母身份证号后四位等容易记忆的字母、数字，不要盲打。登录密码要妥善保管，不要告诉其他人，以免造成不必要的麻烦。

●问：填写邮箱号后页面一直空白，这样算注册成功吗？

答：不算。考生填写邮箱后出现“恭喜你，你已注册成功”等字样，并显示前两位为“21”的准考证号，才算注册成功。考生可截图并记录下来，该账号在下一步的完善信息和将来的中招志愿填报时要使用。若页面空白，可能是登录人数过多系统卡顿造成的，考生、家长可耐心等待。

●问：孩子参加信息采集时，填写的是身份证上的地址，和现在我们的实际住址不一致，会不会影响将来收录取通知书？需要修改吗？

答：不影响，可不修改。我市中招实行网上录取，录取结束后，考生、家长可登录平台查看录取信息、到校报名，不再邮寄纸质通知书。

关于中考，如果您有疑问，可加入晚报中招帮帮团QQ群(群号：438266522)或拨打18638851265与记者联系，也可关注洛阳晚报教育周刊微信公众号(lywbjyzk)获取信息。（首席记者 焦琳 通讯员 李灿辉）