以城市善治提升民生温度（洛谭说事）

看晚报，我市近1.1万名一线早班环卫工人，每天都能吃到热气腾腾的免费爱心早餐，心里暖暖的。两个包子、一碗热粥，让环卫工人感受到城市的温度，背后体现的是城市管理者的用心善治。

看晚报，我市近1.1万名一线早班环卫工人，每天都能吃到热气腾腾的免费爱心早餐，心里暖暖的。两个包子、一碗热粥，让环卫工人感受到城市的温度，背后体现的是城市管理者的用心善治。

越来越多的人来到城市，为的是什么？为的是生活更美好。环卫工人同样如此，他们大多是进城务工人员，收入不高，平日里起早贪黑，双手磨出老茧。尤其是早班环卫工人，凌晨4点多就要上街，多数时候连个吃早餐的地方都难找到。他们坐在路边“喝白开水吃冷馒头”的场景，让人心酸。

现在他们享受到了免费早餐，我们看到了城市对他们的尊重和关爱。有人说，衡量一座城市的发展水平，不仅要看高楼大厦撑起的“天际线”，还要看万家灯火拼接的“地平线”，看老百姓特别是特殊群体“生活的样子”。早班环卫工人们在温暖的房间里吃着热气腾腾的免费早餐，不断发出爽朗的笑声，这不正是这座城市善治的最好表达吗？

城市的善治，归根到底是让生活更美好，落脚点就在城市的管理和服务上，究其核心，就在“衣食住行、生老病死、安居乐业”这12个字上。能否吃得安心、行得顺畅、住得惬意、病得无惧、老得无忧，是城市工作做得好不好、百姓满意不满意的重要评判标准，对应的也是百姓的最大需求。

如果说环卫工人的早餐问题，曾经是城市美好生活的一个“缺口”，那么现在这个“缺口”被一步步补上了。从2019年在吉利开展环卫免费早餐试点工作，到2020年将免费早餐工作作为市总工会“二十件实事”之一重点推进，再到2021年将免费早餐工作纳入重点民生实事……推进从点到面，受益者从少到多。透过“免费早餐”，我们看到了这座城市的治理具有更温暖的保障力度、更完善的制度设计、更体贴的人文关怀。

换句话说，一份份免费早餐中，盛的是城市发展的民生温度，彰显的是城市善治的精度。(新闻观察员 洛谭)