洛阳地铁1号线列车：全车“高配” 全程“智慧”

“洛阳地铁洛阳造”，列车内立柱扶手、座椅、腰靠、中顶板、侧墙板、乘客信息系统、转向架系统、空调系统、车门系统、牵引系统、制动系统等，都是“洛阳造”。

●牡丹和丝带图案（车身两侧）

绽放的牡丹彰显城市文化底蕴，飘动的丝带传承丝路精神，体现洛阳的兼容并蓄和开放包容，线条的韵律美和节奏感，体现腾飞前进的洛阳。

小档案

名称：地铁1号线列车

身材：全长118米、宽2.8米、高3.8米，由6节车厢组成

服饰：车体材料为铝合金，外观为鼓形

容量：每列车定员1460人，最大载客量2062人，最高运行时速80公里

籍贯：洛阳。“洛阳地铁洛阳造”，列车内立柱扶手、座椅、腰靠、中顶板、侧墙板、乘客信息系统、转向架系统、空调系统、车门系统、牵引系统、制动系统等，都是“洛阳造”。