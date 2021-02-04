洛阳地铁1号线列车：全车“高配” 全程“智慧”

“洛阳地铁洛阳造”，列车内立柱扶手、座椅、腰靠、中顶板、侧墙板、乘客信息系统、转向架系统、空调系统、车门系统、牵引系统、制动系统等，都是“洛阳造”。
“洛阳地铁洛阳造”，列车内立柱扶手、座椅、腰靠、中顶板、侧墙板、乘客信息系统、转向架系统、空调系统、车门系统、牵引系统、制动系统等，都是“洛阳造”。
小档案
名称：地铁1号线列车
身材：全长118米、宽2.8米、高3.8米，由6节车厢组成
服饰：车体材料为铝合金，外观为鼓形
容量：每列车定员1460人，最大载客量2062人，最高运行时速80公里
籍贯：洛阳。“洛阳地铁洛阳造”，列车内立柱扶手、座椅、腰靠、中顶板、侧墙板、乘客信息系统、转向架系统、空调系统、车门系统、牵引系统、制动系统等，都是“洛阳造”。
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