2021第七届中国诗歌春晚洛阳分会场优秀作品颁奖典礼举行

昨日下午，“河洛情·家风颂”主题征文暨2021第七届中国诗歌春晚洛阳分会场优秀作品颁奖典礼在上阳宫文化园举行。

诗歌朗诵诉深情

昨日下午，“河洛情·家风颂”主题征文暨2021第七届中国诗歌春晚洛阳分会场优秀作品颁奖典礼在上阳宫文化园举行。

该活动由市纪委监委、市委宣传部主办，市文联、洛阳日报报业集团、洛阳广播电视台联办，洛龙区纪委监委、洛阳晚报承办，市作家协会、市音乐家协会、市舞蹈家协会、市诗歌朗诵学会协办。活动自去年12月启动以来，得到社会各界广泛关注，取得圆满成功，成为我市推进家风建设的又一重要载体。

名家现场朗诵，观众直呼过瘾

“意映卿卿如晤：吾今以此书与汝永别矣！”

“母亲寻觅到的那些米粒，成为我诗篇里芳香缭绕的词语。”

…………

家风是包罗文化密码的中国书本，是丈量传统文化的道德标尺，是个人成长的精神足印。用诗歌和散文的形式，抒发河洛儿女热爱家乡悠久历史和传统家风文化的深厚情感，是传承河洛好家风的重要形式。

朗诵，是本次颁奖典礼的最大亮点。在20余名朗诵者饱含深情的朗诵篇目中，既有本次活动的获奖作品，还有革命先烈的绝笔家书。朗诵者感情充沛，或温婉细腻，或激昂磅礴，赋予了作品更多的艺术感，让人心潮澎湃。

我省著名朗诵艺术家、国家一级演员于同云也应邀来到了颁奖典礼现场，他以饱满深沉的情感、宏阔浑厚的声音，朗诵了两首现代诗佳作，让不少诗词爱好者大呼过瘾。“以朗诵的形式传承良好家风更具特色、更有情感。”获得优秀作品奖的李现森说。

典礼现场古色古香

活动受到关注，作品打动人心

“举办这样的活动，就是要鼓励大家通过文学艺术创作，更好地传承良好家风。”市纪委监委相关负责人说。

“河洛情·家风颂”主题征文暨2021第七届中国诗歌春晚洛阳分会场活动于去年12月14日正式启动，旨在通过富有美感的笔触，以诗歌和散文的形式，围绕家风主题进行创作，抒发河洛儿女热爱家乡悠久历史和传统家风文化的深厚情感，歌颂“家风不染尘，清廉惠久远”的博大情怀。

该活动的举办，受到了社会各界的广泛关注。活动期间，组委会共收到来自河南、河北、山东、四川、湖南、湖北等地来稿350余篇。

市纪委监委相关负责人表示，这些征文线索明朗、主题清晰，对家风建设的重要性表达突出，特别是对“家风不染尘，清廉惠久远”阐述深刻。例如诗歌《父母的财富》、散文《帮人难处，记人好处》等，作者以真实的情感和动人的故事，深切阐述了良好家风对家庭成员人生观、价值观的影响和家风传承的重要性。

经过作品评审组的初评和复评，10篇作品分获一、二、三等奖，18篇作品获优秀奖，4人获突出贡献奖。在当天的颁奖典礼上，组委会为上述共计32个奖项获奖代表颁发了获奖证书。

饱含真情颂家风

河洛好家风浸润社会各个角落

中国诗歌春晚创办于2015年，主会场设在北京。自2019年起，我市已连续举办第五届、第六届、第七届中国诗歌春晚洛阳分会场活动，并于2020年首次尝试向县区延伸，设置了新安、孟津分会场，好评如潮。活动的举办让人们在诗词中感受到了洛阳深厚的文化底蕴。第七届中国诗歌春晚洛阳分会场活动以“家风”为主题，更是受到了广大市民的欢迎、点赞和积极参与。

在洛阳，家风建设是广大党员干部的一道“必答题”。近年，我市持续开展以“讲家史、谈家训、立家规、正家风”为主要内容的家风建设活动，取得扎实成效。与此同时，我市还将家风建设向基层延伸，推动好家风浸润社会各个角落。

市委宣传部有关负责人介绍，2020年，市纪委、市委组织部、市委宣传部联合下发了《关于做好2020年家风建设工作的通知》，在强调建立健全家风建设体制机制、突出领导干部带头示范的同时，强调推动家风建设向乡村、社区、街道拓展延伸，向工厂(场)、矿山、企业拓展延伸，向大中小学校拓展延伸。如今，在廉洁家风的推动下，我市党风政风向上向善，社风民风持续向好。

●主办:市纪委监委、市委宣传部

●联办:市文联、洛阳日报报业集团、洛阳广播电视台

●承办:洛龙区纪委监委、洛阳晚报

●协办:市作家协会、市音乐家协会、市舞蹈家协会、市诗歌朗诵学会（记者 李三旺 通讯员 陈聚涛 张艳艳/文 记者 张光辉/图）