数说洛阳地铁1号线 见证发展

洛阳地铁1号线西起红山站，东至杨湾站，是洛北城区东西方向骨干交通线路。全线设红山车辆基地一座、瀍东停车场一座、控制中心一处，线路全长25.342公里，设车站19座，将河南科技大学、牡丹广场、王城公园、周王城广场、应天门、丽景门、青年宫等主要客流集散点串联在一起。

洛阳地铁1号线西起红山站，东至杨湾站，是洛北城区东西方向骨干交通线路。全线设红山车辆基地一座、瀍东停车场一座、控制中心一处，线路全长25.342公里，设车站19座，将河南科技大学、牡丹广场、王城公园、周王城广场、应天门、丽景门、青年宫等主要客流集散点串联在一起。

1条主线

按照市委、市政府部署要求，洛阳地铁1号线自开工建设伊始，就始终贯彻“建地铁就是建城市、建地铁就要有文化、建地铁就要惠民生、建地铁就要保安全”这样一条主线，全力走出一条别具特色的洛阳地铁发展之路。

2类车站

地铁1号线19座车站共分地上站、地下站两类。其中，红山站为地上高架两层侧式车站，地面一层为站厅层，二层为站台层；剩下的18座均为地下车站，武汉路站、王城公园站、解放路站、周王城广场站、青年宫站为地下三层结构，其余车站为地下两层结构。

3年多建设

从2017年6月地铁1号线全线开工，到2021年3月实现初期运营，短短3年零9个月，洛阳地铁1号线就实现通车惠民，在国内城市第一条地铁建设时间中排名靠前。

串联4区

地铁1号线从西向东串联了涧西、西工、老城、瀍河等4个城市区。

5G覆盖

目前，地铁1号线已实现车站5G信号全覆盖。在地铁各个车站，手机信号采用了5G全场景、全频道接入系统。

6车一列

按照设计规范，洛阳地铁1号线所使用的列车采用B型车，每6辆组成1列，每列车采用“4动2拖”方式进行编组，1列车长118米、宽2.8米、高3.8米，每节车厢每侧各配备4扇车门，车体材料为铝合金，外观为鼓形。

70余个公交接驳点

为方便乘客在地铁沿线换乘，1号线各站点出入口就近配套70余个公交接驳点，同时在各站点设置6000余个非机动车停车位，为共享单车等提供停放场地。此外，还将在红山站、谷水站、应天门站、杨湾站等地因地制宜设置机动车停车场。

8座特色站

在1号线所有车站中，按风格来划分有标准站和特色站两种。8座特色站各具特色，主题各不相同：牡丹广场站为“花满洛城”，武汉路站为“工业文明”，解放路站为“古都花城”，夹马营站为“大宋之源”，丽景门站为“唐风典词”，青年宫站为“明清韵味”，应天门站为“盛唐雄风”，周王城广场站为“两周故事”。

90天全优

2020年12月1日至2021年2月28日，地铁1号线分3个阶段完成90天的试运行，各项指标均符合并优于国标要求。

10类人乘车更优惠

按照市发展改革委公布的《关于洛阳市城市轨道交通票价的批复》，10类人可享受优惠。