保安全，绷紧防疫这根弦 —— 三谈高质量办好第39届中国洛阳牡丹文化节

实名购票、游客限流、入园管控、重点区域每日两次消杀……最近，中国国花园发布牡丹文化节疫情防控措施，让游客赏花吃下“定心丸”。疫情防控常态化下，高质量办好今年牡丹文化节，安全是基石。正因此，市委书记李亚强调，要严格落实常态化疫情防控各项要求，统筹做好道路交通、餐饮卫生、景区景点、消防等重点领域安全和社会面管控，切实守好安全底线。

安全无保障，一切都将失去意义。

实名购票、游客限流、入园管控、重点区域每日两次消杀……最近，中国国花园发布牡丹文化节疫情防控措施，让游客赏花吃下“定心丸”。疫情防控常态化下，高质量办好今年牡丹文化节，安全是基石。正因此，市委书记李亚强调，要严格落实常态化疫情防控各项要求，统筹做好道路交通、餐饮卫生、景区景点、消防等重点领域安全和社会面管控，切实守好安全底线。

百业兴旺，安全为基。在这新征程开启的奋进时刻，在这文化芬芳绽放的高光时刻，确保安定有序、安乐祥和，事关人民群众生命安全和身体健康，事关经济发展和大局稳定，这本身也是办节能力和水平的体现。尤其要看到，疫情仍在全球蔓延，国内零星散发病例和局部暴发疫情的风险仍然存在，夺取抗疫斗争全面胜利还需要付出持续努力。绷紧防疫这根弦，守牢安全底线，这是巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果的必然要求，也是牡丹文化节精彩出彩的必备前提，麻痹不得、放松不得！

“三月牡丹呈艳态，壮观人间春世界。”作为冠以“中国”的知名节会，牡丹文化节总能展现出对海内外游客的强大引力。花海人潮中，安全之于一届成功节会，不是“减法”而是“加法”，不是“配角”而是“主角”。因去年疫情防控需要，我们以“云赏牡丹、花开满屏”24小时大型线上直播活动另辟蹊径，“洛阳牡丹”一扫疫情阴霾，借屏尽情绽放，在减少人员聚集的同时，实现声势影响不降低、规模效果不减少，“永不落幕的牡丹文化节”艳惊四方。

立足当下，今年牡丹文化节主体活动内容更丰富，参与群众多、涉及场所多，更应“宁可十防九空，不可失防万一”，以万全之策为群众奉献一个安定有序的高质量节会。

“为了保护人民生命安全，我们什么都可以豁得出来”，这不是一时的选择，而是长久的坚守，贯穿于经济社会发展的全过程各环节。保安全，归根结底要增强底线思维，提高风险预见预判能力，把麻烦想在前面，把对策抓在手头。这就需要我们周密制订防控方案，切实做好物资、设施、人员保障，建立可追溯体系，切实筑牢疫情“防火墙”，同时，还要强化保卫、治安、监控、维护等工作，真正做到未雨绸缪、万无一失。

牡丹，承载着国人对国泰民安的美好想象。让我们守牢安全红线，以牡丹的娇艳、群众的笑脸，勾勒出又一幅花开时节的祥和画卷！(洛 平)