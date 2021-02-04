洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

保安全，绷紧防疫这根弦 —— 三谈高质量办好第39届中国洛阳牡丹文化节
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.03.26 08:58

　　安全无保障，一切都将失去意义。

　　实名购票、游客限流、入园管控、重点区域每日两次消杀……最近，中国国花园发布牡丹文化节疫情防控措施，让游客赏花吃下“定心丸”。疫情防控常态化下，高质量办好今年牡丹文化节，安全是基石。正因此，市委书记李亚强调，要严格落实常态化疫情防控各项要求，统筹做好道路交通、餐饮卫生、景区景点、消防等重点领域安全和社会面管控，切实守好安全底线。

　　百业兴旺，安全为基。在这新征程开启的奋进时刻，在这文化芬芳绽放的高光时刻，确保安定有序、安乐祥和，事关人民群众生命安全和身体健康，事关经济发展和大局稳定，这本身也是办节能力和水平的体现。尤其要看到，疫情仍在全球蔓延，国内零星散发病例和局部暴发疫情的风险仍然存在，夺取抗疫斗争全面胜利还需要付出持续努力。绷紧防疫这根弦，守牢安全底线，这是巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果的必然要求，也是牡丹文化节精彩出彩的必备前提，麻痹不得、放松不得！

　　“三月牡丹呈艳态，壮观人间春世界。”作为冠以“中国”的知名节会，牡丹文化节总能展现出对海内外游客的强大引力。花海人潮中，安全之于一届成功节会，不是“减法”而是“加法”，不是“配角”而是“主角”。因去年疫情防控需要，我们以“云赏牡丹、花开满屏”24小时大型线上直播活动另辟蹊径，“洛阳牡丹”一扫疫情阴霾，借屏尽情绽放，在减少人员聚集的同时，实现声势影响不降低、规模效果不减少，“永不落幕的牡丹文化节”艳惊四方。

　　立足当下，今年牡丹文化节主体活动内容更丰富，参与群众多、涉及场所多，更应“宁可十防九空，不可失防万一”，以万全之策为群众奉献一个安定有序的高质量节会。

　　“为了保护人民生命安全，我们什么都可以豁得出来”，这不是一时的选择，而是长久的坚守，贯穿于经济社会发展的全过程各环节。保安全，归根结底要增强底线思维，提高风险预见预判能力，把麻烦想在前面，把对策抓在手头。这就需要我们周密制订防控方案，切实做好物资、设施、人员保障，建立可追溯体系，切实筑牢疫情“防火墙”，同时，还要强化保卫、治安、监控、维护等工作，真正做到未雨绸缪、万无一失。

　　牡丹，承载着国人对国泰民安的美好想象。让我们守牢安全红线，以牡丹的娇艳、群众的笑脸，勾勒出又一幅花开时节的祥和画卷！(洛 平)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·他喝蜂蜜水，她吃红糖，养生“翻车”全遭殃
  • ·她以为嗓子里有枣皮 没想到是喉咙发炎
  • ·70岁的他声带麻痹，几乎无法正常说话
    		•
    山村窑院花香 时光醉了乔庄
    山村窑院花香 时光醉了乔庄
    山村窑院花香 时光醉了乔庄
        很多人以为，美景和诗意在远方，于是，走遍千山万水，寻访名山大川。
  • ·建设路上走一走 好吃好玩全都有
  • ·两处公园春意浓 观景游乐正当时
  • ·半日休闲访古游 岁月记忆漾心头
    		•  
    新闻排行
  • 真漂亮！洛阳公交车长换新装 喜迎牡丹...
  • 南山牡丹文化园靓姿初显 牡丹文化节开...
  • 洛阳都市圈建设：部分县区有望与周边...
  • 定了！洛阳地铁官方APP“洛易行”26日...
  • 洛阳一批涉户政、驾考便民措施来了！...
  • 官宣！洛阳地铁1号线3月28日开通 中...
  • 洛阳进入“地铁时代”！地铁1号线建设...
  • 19座车站串珠成链 洛阳地铁梦圆【高清...
  • 洛阳地铁1号线即将开通 坐地铁读城读史
  • 首趟跨省“红色之旅”老年旅游专列从...
    		•
    百姓呼声
  • · 青年人才公寓申请成功后何时能入住？
  • · 市直教师招聘将在三月底或四月初进行
    • 精彩图片
    试乘首日，市民乘坐地...
    龙门石窟研究院联合浙...
    老城区西南隅街道办事...
    洛宁县关庙村：梨花经...
    精彩热帖

    沐浴春日暖阳

    牛首山的樱花大道

    牡丹

    美在花丛中
    /惯借名山筑道宫 ——暇日游城北吕祖庵
    /【光影瞬间】 东方文创园赞能影视基地拍人
    /春风扑面来 美在花丛中
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605