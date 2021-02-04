洛阳地铁1号线即将开通 坐地铁读城读史

一条地铁穿城而过，串连起数千年中华文明。地铁1号线开通初期运营，方便出行的同时，也为市民、游客了解洛阳历史提供了一条快捷“通道”。坐上地铁，在古今辉映中来场“穿越”之旅吧！

一条地铁穿城而过，串连起数千年中华文明。地铁1号线开通初期运营，方便出行的同时，也为市民、游客了解洛阳历史提供了一条快捷“通道”。坐上地铁，在古今辉映中来场“穿越”之旅吧！

谷水站

谷水王祥河畔，卧冰求鲤的故事就发生在这里，至今还在流传。拳拳孝心代代相承，地铁飞驰，助您常回家看看。

红山站

从仰韶文化到龙山文化，文明在这里实现质的飞跃。如今，洛阳首条地铁从“远古之地”驶出，是对中华文明绵延不绝最好的注解。

上海市场站

上海市场曾是时尚的代名词，拥有洛阳首家“年销售额过亿元”的上百大楼，及其所在的上海市场商圈，无疑是20世纪八九十年代洛阳的购物天堂。地铁时代开启，提升改造后的老商圈将焕发出新的生机。

七里河站、王城公园站

始建于1955年的王城公园，是全国第一座遗址公园。第一届牡丹文化节在这里正式启幕，之后每年牡丹盛开时这里也都是赏花热门地点。王城大道快速路贯通南北，地铁如今连接东西，空中和地下两条交通线“交会”于此，今年赏花，高峰期也不怕堵车啦！

解放路站

1914年至1948年，洛阳城内风云变幻，一幕幕鲜活的历史剧在这里轮番上演。如今，兵荒马乱的岁月远去，独留西工兵营在诉说历史沧桑，见证城市的日新月异。