昨日，记者从市委党史学习教育领导小组办公室了解到，“缅怀英烈、传承精神、诵读经典”主题活动启动。 昨日，记者从市委党史学习教育领导小组办公室了解到，“缅怀英烈、传承精神、诵读经典”主题活动启动。 即日起至清明节前后，全市各地各部门各单位将充分利用红色资源，以“缅怀英烈、传承精神、诵读经典”为主题，组织广大党员干部群众走进红色教育基地，开展参观革命旧址、举行缅怀仪式、瞻仰革命先烈、讲好英雄故事、诵读红色经典等活动，通过丰富而深刻的教育，追忆革命先烈、革命先辈撼天动地、可歌可泣的历史壮举，表达对革命先烈、革命先辈的崇高敬意，铭记光辉历史、传承红色基因、领悟伟大精神，激发广大党员干部群众热爱党、热爱祖国、热爱社会主义，进一步推动党史学习教育深入群众、深入基层、深入人心。(记者 李冰 通讯员 李贵华)