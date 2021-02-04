洛阳市城市管理局：组织党员试乘地铁 感受洛阳都市圈发展速度

为扎实开展党史学习教育，感受洛阳都市圈发展速度，24日下午，市城市管理局开展“学党史悟思想、地铁试乘之旅”主题党日活动。 为扎实开展党史学习教育，感受洛阳都市圈发展速度，24日下午，市城市管理局开展“学党史悟思想、地铁试乘之旅”主题党日活动。 当天，该局组织40名党员代表来到地铁1号线进行试乘体验。“舒适、便捷、高速”“这真是开往春天的地铁”。地铁车厢里，党员代表们纷纷拿起手机，记录此次试乘体验。大家表示，此次党日活动很有意义，洛阳作为我国中西部地区首个拥有地铁的非省会城市，地铁1号线的即将开通，将推动洛阳都市圈建设提质提速。下一步，市城市管理部门将高质量高标准完成党史学习教育的各项任务，为洛阳都市圈建设贡献更多更强的城管智慧和城管力量。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 胡惠娟 文/图)