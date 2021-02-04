涧西区华源社区：开设“红色直播间”创新基层治理【视频】

“双手摆出花的造型托着下巴，踮脚走两步，张开双臂飞翔，好，转身……”今天10时许，涧西区郑州路街道办事处华源社区二楼的练功房里，舞蹈老师翟碧波正在展示舞蹈《火红的萨日娜》的分解动作。和以往身边聚集着一群居民现场学习不同，这次，他面对的是一部手机正在直播的手机，直播间里，居民们积极“上网课”，兴趣十足。

“双手摆出花的造型托着下巴，踮脚走两步，张开双臂飞翔，好，转身……”今天10时许，涧西区郑州路街道办事处华源社区二楼的练功房里，舞蹈老师翟碧波正在展示舞蹈《火红的萨日娜》的分解动作。和以往身边聚集着一群居民现场学习不同，这次，他面对的是一部手机正在直播的手机，直播间里，居民们积极“上网课”，兴趣十足。

距离练功房不远的社区邻里中心大厅里，66岁的张世峰正在通过手机直播形式教大家画画。勾勒线条、下笔力度……张世峰一边画一边讲解，不知不觉，半个小时就过去了。

翟碧波和张世峰都是华源社区居民，也是社区“红色直播间”的主播。“去年疫情防控期间，为了响应‘不聚集、少扎堆’的号召，我们尝试推出“空中课堂”的形式和居民互动，效果还不错。”社区相关负责人说，“空中课堂”初期主要以各类政策解答、发布通知为主，采取录制视频、发布到各个微信群播放的形式。

“没想到，发布之后的效果特别好。”该负责人说，他们到辖区各个院落走访时，越来越多的居民会问“啥时候推新内容呀？”或者主动提出“能不能再讲点儿其他内容？”

于是，社区“红色直播间”的发布类型不断增加，现在已经有了“三新”大讲堂、“微党课”讲堂、文艺讲堂、历史文化讲堂等多项内容。通过“主播”现场直播、解疑答惑的方式，提升社区服务的亲和力和针对性，搭建社区和居民互动、沟通的桥梁，拉近彼此的距离。

眼下，随着平安社区建设工作的推进，华源社区又推出了“小马哥”系列视频，由社区工作人员马东源通过直播和录制视频相结合的形式，通过快板书、说唱等比较新鲜的表现方式，呼吁居民杜绝飞线充电、高空抛物、楼道乱摆乱放、堵塞安全通道等行为，共同守护社区安全，深受居民的喜爱。

华源社区相关负责人说，“红色直播间”运用“互联网+党建”和“线上+线下”同步宣传模式，积极发挥党建引领作用。这个直播间的内容是多元化的，既能向居民们展示社区开展的各项工作，又会邀请社区的老党员、“草根”能人陆续走进来，通过发挥特长丰富居民们的精神和文化生活，通过社区党建文化实现以文聚人、以文悦人、以文化人，引导居民参与社区治理，提升归属感。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 王亚利 李萍 文/图/视频)