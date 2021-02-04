洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

涧西区华源社区：开设“红色直播间”创新基层治理【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.25 21:59

　　“双手摆出花的造型托着下巴，踮脚走两步，张开双臂飞翔，好，转身……”今天10时许，涧西区郑州路街道办事处华源社区二楼的练功房里，舞蹈老师翟碧波正在展示舞蹈《火红的萨日娜》的分解动作。和以往身边聚集着一群居民现场学习不同，这次，他面对的是一部手机正在直播的手机，直播间里，居民们积极“上网课”，兴趣十足。

　　距离练功房不远的社区邻里中心大厅里，66岁的张世峰正在通过手机直播形式教大家画画。勾勒线条、下笔力度……张世峰一边画一边讲解，不知不觉，半个小时就过去了。

　　翟碧波和张世峰都是华源社区居民，也是社区“红色直播间”的主播。“去年疫情防控期间，为了响应‘不聚集、少扎堆’的号召，我们尝试推出“空中课堂”的形式和居民互动，效果还不错。”社区相关负责人说，“空中课堂”初期主要以各类政策解答、发布通知为主，采取录制视频、发布到各个微信群播放的形式。

　　“没想到，发布之后的效果特别好。”该负责人说，他们到辖区各个院落走访时，越来越多的居民会问“啥时候推新内容呀？”或者主动提出“能不能再讲点儿其他内容？”

　　于是，社区“红色直播间”的发布类型不断增加，现在已经有了“三新”大讲堂、“微党课”讲堂、文艺讲堂、历史文化讲堂等多项内容。通过“主播”现场直播、解疑答惑的方式，提升社区服务的亲和力和针对性，搭建社区和居民互动、沟通的桥梁，拉近彼此的距离。

　　眼下，随着平安社区建设工作的推进，华源社区又推出了“小马哥”系列视频，由社区工作人员马东源通过直播和录制视频相结合的形式，通过快板书、说唱等比较新鲜的表现方式，呼吁居民杜绝飞线充电、高空抛物、楼道乱摆乱放、堵塞安全通道等行为，共同守护社区安全，深受居民的喜爱。

　　华源社区相关负责人说，“红色直播间”运用“互联网+党建”和“线上+线下”同步宣传模式，积极发挥党建引领作用。这个直播间的内容是多元化的，既能向居民们展示社区开展的各项工作，又会邀请社区的老党员、“草根”能人陆续走进来，通过发挥特长丰富居民们的精神和文化生活，通过社区党建文化实现以文聚人、以文悦人、以文化人，引导居民参与社区治理，提升归属感。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 王亚利 李萍 文/图/视频)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·他喝蜂蜜水，她吃红糖，养生“翻车”全遭殃
  • ·她以为嗓子里有枣皮 没想到是喉咙发炎
  • ·70岁的他声带麻痹，几乎无法正常说话
    		•
    山村窑院花香 时光醉了乔庄
    山村窑院花香 时光醉了乔庄
    山村窑院花香 时光醉了乔庄
        很多人以为，美景和诗意在远方，于是，走遍千山万水，寻访名山大川。
  • ·建设路上走一走 好吃好玩全都有
  • ·两处公园春意浓 观景游乐正当时
  • ·半日休闲访古游 岁月记忆漾心头
    		•  
    新闻排行
  • 利好消息！洛阳新设洛阳文化旅游职业...
  • 洛阳着力打造千亿级农机装备产业集群
  • 洛阳签订产融合作协议448个 总金额348...
  • 全市2021年地企合作第一次会议召开
  • 重提升，不断焕发新气象 —— 二谈高...
  • 洛阳都市圈建设：部分县区有望与周边...
  • 洛阳市所有公办、民办幼儿园今后将“...
  • 真漂亮！洛阳公交车长换新装 喜迎牡丹...
  • 开展数字化考古 加强石窟寺保护
  • 洛阳一批涉户政、驾考便民措施来了！...
    		•
    百姓呼声
  • · 青年人才公寓申请成功后何时能入住？
  • · 市直教师招聘将在三月底或四月初进行
    • 精彩图片
    试乘首日，市民乘坐地...
    龙门石窟研究院联合浙...
    老城区西南隅街道办事...
    洛宁县关庙村：梨花经...
    精彩热帖

    沐浴春日暖阳

    牛首山的樱花大道

    牡丹

    美在花丛中
    /惯借名山筑道宫 ——暇日游城北吕祖庵
    /【光影瞬间】 东方文创园赞能影视基地拍人
    /春风扑面来 美在花丛中
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605