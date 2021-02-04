90组测漏仪器为地铁1号线保驾护航【视频】

24日深夜，记者跟随洛阳北控水务集团有限公司的供水管网测漏员们一起走上街头，为城市的地下管网“把脉”“听诊”。

24日深夜，记者跟随洛阳北控水务集团有限公司的供水管网测漏员们一起走上街头，为城市的地下管网“把脉”“听诊”。

利用仪器，凭着经验，沿着管线听

24日23时许，洛龙区学府街与牡丹大道交叉口已不像白天一样车水马龙。有着十几年从业经验的测漏员李岱峰戴着耳机手持检漏仪，在斑马线上来回走动，走走停停，双眼一直盯着手中的仪器。

“听诊”测漏

“如果听到短暂的嘈杂音、平稳的水流声，就是正常的；如果听到有水冲击土壤介质，声音比较尖锐且持久，那就有可能是漏点了。”李岱峰说，他们大部分测漏工作都要在夜深人静时工作，夏季多在晚上12点以后，冬天可适当提前一两个小时，避开白天车流和人流，才能听得清、找得准漏水点。同时，如果夜间发现异常需要进行处置，对居民用水的影响也不会太大。

90组测漏仪器为地铁1号线保驾护航

怎么知道路面地下管线的位置呢？洛阳北控水务集团服务营销发展部副部长田江说：“每一个测漏员脑子里都有一张全市的‘管网图’，这也是基本功。”

夜幕下，测漏员们的测漏仪器有听漏杆、多探头数字相关仪、无线远传预警探头等，其中无线远传预警探头最近发挥了大作用——为地铁1号线保驾护航。

“听诊”测漏

“无线远传预警探头能将实时的供水管网‘健康情况’以短信方式发送到我们手机上，因此能更及时精准地发现漏水情况。”李岱峰说，该公司已于日前在包括地铁1号线沿线在内的城市供水主干管上设置了90组无线远传预警探头。

除日常巡线测漏，测漏员还要为一些明漏点精准定位，以减小施工作业面积。

“供水管网测漏与家家户户密切相关。”据洛阳北控水务集团有关负责人介绍，城市庞大的地下供水管网犹如人体丰富的血脉，由于地面沉降、车辆碾压、天气等原因，漏点不可避免，只有及时、精准地测出漏水点，才能及时补漏，节约水资源的同时将损失降到最低，因此供水管网测漏员的工作格外重要。

若您家的水量异常，可呼叫抄表员免费上门服务

“如果小区或单位的用水量突然陡增、水费突然高出很多，可能庭院管网出现了漏点，此时就可以打电话叫我们上门测漏了。”田江说，庭院管网关系着整个小区或单位的用水，上门测漏是一项免费的延伸服务项目，可以帮助大家减少不必要的损失。“特别是在炎夏和寒冬，由于热胀冷缩，供水管网易出现接头松动和管道裂口等情况，尤其要注意排查漏水情况”。

如果您家中的水量异常，也可以拨打9610001呼叫抄表员免费到您家中上门服务，帮助您查找原因。(洛报融媒记者 冯莹雅 通讯员 成俊西 文/图/视频)