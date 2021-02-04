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为阻止老人买保健品 洛阳的哥把车直接开进派出所
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.25 22:01

　　81岁老人携带1.5万元现金坐出租车去买保健品，不忍心看他被骗，的哥选择报警并把车开进派出所。最终经民警劝说，老人放弃购买。25日，记者对此事进行采访。

　　发现老人带1.5万元买保健品，的哥悄悄报警

　　25日，记者见到这名热心的哥，他叫王站坡，今年43岁。他回忆，3月18日11点多，一对老夫妻从中州西路一家酒店门口坐上他的车回家。

王站坡

　　到小区门口后，两位老人说回家拿钱，让王站坡等一会儿。“我以为他们回去取打车钱，谁知道是为了取钱买药。”他说，没过多久，老先生返回并上车，要求回那家酒店。

　　“为啥要回去？”好奇之下，王站坡多问了几句得知，当天上午，老先生和老伴在该酒店楼上一家公司参加健康讲座，“专家”向他们推荐了一款名叫斛景蓝胶囊的“藏药”，称该“药”每盒售价3980元，可治疗高血压等心脑血管疾病，目前厂家正在做活动，当天购买第二天可全额退款，相当于白送。老先生和老伴听完后很动心，决定买几盒试试。因当时他们没带太多现金，于是打车回家取钱。

　　“啥药这么贵？不会是保健品吧？”得知老先生从家里拿了1.5万元现金，王站坡有些着急。“我以前拉活儿时，遇到过老年人被人忽悠着花几万块钱买保健品的情况。”王站坡说，他很清楚这些保健品本质上不是药品，对疾病没有治疗效果，有些老年人还会拿保健品替代药品服用，导致病情加重。

　　王站坡不忍心老先生被骗，但又没足够的信心说服对方打消买“药”的念头，于是选择了报警。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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