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6月底前，洛阳40%以上常住人口完成新冠病毒疫苗接种【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.25 20:41

　　23日，洛报融媒记者从洛阳市卫健委获悉，按照相关部署要求，洛阳市正有序扩大新冠病毒疫苗接种范围，将在6月底前完成40%以上常住人口的新冠疫苗接种任务。

　　现阶段接种针对18岁以上目标人群

　　去年12月28日，洛阳启动新冠病毒疫苗重点人群紧急接种工作，目前已按时按量完成接种任务，累计接种疫苗超过31万剂次。按照河南省新冠肺炎疫情防控指挥部关于扩大人群接种范围，分段做好各类人群新冠病毒疫苗接种的要求，洛阳正积极推进针对18岁以上的目标人群接种工作。

　　按照计划，本阶段接种工作将于6月底前完成，目标人群主要包括：从事服务业和劳动密集型行业者、高等院校在校学生、各类学校教职工和其他校内工作人员等疾病传播风险较高人群，部分因特殊原因需接种且身体基础状况较好的老年人，及相关行业主管部门、在市内居住的港澳台居民等其他需要优先接种人群。

　　从7月起，继续做好高等院校在校学生和各类学校教职工的接种，同时对此前目标人群进行补种。根据临床试验安全性、有效性数据，经过专家评估，还将制定老年人、基础性疾病患者等高危人群的接种策略。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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