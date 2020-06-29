今年，洛阳将继续实施基层党建十件实事

在洛阳市宜阳县韩城镇秦王村附近一片林下空地上，耸立着一个个亮闪闪的塑料拱棚，这是该村盘活林下空间新建的食用菌基地，成了村集体经济增收的“活资本”。

在洛阳市宜阳县韩城镇秦王村附近一片林下空地上，耸立着一个个亮闪闪的塑料拱棚，这是该村盘活林下空间新建的食用菌基地，成了村集体经济增收的“活资本”。

从建起食用菌基地到铅笔厂，再到建设光伏电站、发展养殖场项目……秦王村集体经济“蛋糕”越做越大，空壳变实，家底变厚，挺直腰杆迈进了小康。

发展壮大集体经济是洛阳2020年确定的基层党建十件实事之一。经过一年的努力，去年洛阳市参加农村集体产权制度改革的3011个行政村(社区)实现集体经济收入全覆盖。目前集体经济收入5万元以上的行政村(社区)2851个，占比94.7%；集体经济收入10万元以上的行政村(社区)1863个，占比61.9%。

洛阳市委组织部相关负责人介绍，去年洛阳谋划的基层党建十件实事已全部按期完成。洛阳创建党建引领基层治理示范村(社区)100个，排查命名50个红色村镇作为开放式组织生活基地，高质量制作党员教育片122部，选树党员先进典型988名；创建省级基层党建示范村(社区)11个，评选市级标杆式示范点13个，全市各领域创建“五星支部”1032个；通过新建、改造等方式高标准建成综合性街道党群服务中心13个，打造住宅小区“邻里中心”152个。同时，洛阳还在强化党务干部教育培训、加强县乡党校建设、深化街道社区区域化党建、探索优秀社区党组织书记“1+N”结对帮带等方面进行积极探索，取得明显成效。