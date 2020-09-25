给力！洛阳市总工会发布2021年“二十件实事”

25日，洛报融媒记者从洛阳市总工会获悉，今年，全市工会系统将突出办好“二十件实事”，打造全心全意为基层、为职工服务的工作品牌。

帮扶困难职工、关爱劳模和一线职工、新建47家劳动者驿站、开展职工子女爱心托管服务和母婴室建设、继续支持为环卫工提供免费早餐……

25日，洛报融媒记者从洛阳市总工会获悉，今年，全市工会系统将突出办好“二十件实事”，打造全心全意为基层、为职工服务的工作品牌。

1.常态化帮扶城市困难职工

建立完善梯度帮扶制度，分类帮扶深度困难、相对困难、意外致困职工。对脱困户落实渐退期帮扶和梯度帮扶政策，巩固解困脱困成效。常态化开展送温暖帮扶慰问活动，针对重点困难企业和困难群体开展普遍慰问。对脱困户实行走访慰问全覆盖，密切关注其家庭情况变化，一旦返困及时建档帮扶。

2021年，各级工会筹集帮扶资金400万元以上，筹集送温暖活动资金1000万元以上，慰问职工1万户以上。

2.鼓励工会会员绿色出行

广泛宣传绿色出行的重大意义，进一步扩大工会会员绿色出行活动覆盖面，市总工会绿色出行予以补助；支持有条件的基层工会为本单位会员绿色出行给予补贴，让更多工会会员享受到工会普惠服务，推动形成绿色生活方式，为缓解城市交通压力、加强污染防治和生态建设、推动绿色发展作出新的贡献。

3.关爱劳模和一线职工

实施职工疗休养工程，落实有关职工疗休养的配套政策，争取获批首批省级职工疗休养基地。继续组织好劳模、高技能工匠人才和艰苦岗位一线职工疗休养。鼓励有条件的企业扩大疗休养范围。

2021年，组织100名市级以上劳模和先进工作者(含享受待遇者)、五一劳动奖章获得者、艰苦岗位一线职工参加疗休养活动。

4.建立提升户外劳动者爱心驿站

坚持行政主导、工会支持、社会参与、多方共建、建管并重的原则，继续指导和推动各地户外劳动者爱心驿站建设，同时加大宣传力度，加强驿站管理，规范资金使用，进一步提升驿站建设和服务水平。

2021年，在全市新建47家规范的户外劳动者驿站，市总工会予以补贴。

5.支持对环卫工人提供免费早餐

安排专项资金，继续支持为环卫工人提供免费早餐，以进一步扩大覆盖面、惠及更多环卫工人。

6.开展职工子女爱心托管服务和母婴室建设

针对全面二孩政策下职工子女托管问题，鼓励用人单位和基层工会利用自身阵地、社会资源或委托专业机构，开办职工子女爱心托管班，提供供需适配的假期托管服务，不断提高职工子女托管服务的精准化水平。落实全总、省总爱心母婴室建设、管理等指导性文件，通过划拨专项经费、设立公益基金、整合社会资源、搭建合作平台等方式，在企事业、机关、商务楼宇、工业园区等推进爱心母婴室建设，帮助孕期、哺乳期女职工解决无处休息、无处哺乳之忧。

2021年，动员50家基层单位参与开展爱心托管服务，帮助2000个职工家庭解决子女假期无人看管难题。选树命名一批示范爱心托管班。

7.深化就业创业服务

适应共享用工、平台用工等新经济领域用工方式新变化，抓好促进就业创业工作任务的落实。进一步优化市总“职工招聘”“互联网+就业创业”服务平台建设，深入开展春风行动、“就业创业援助月”“工会技能培训促就业行动”“阳光就业”、民营企业招聘周等就业服务工作，加强网上就业创业、求职招聘、信息发布服务，加大专场招聘会宣传力度。加强工会系统培训机构、培训基地建设，推动完善“培训-就业-入会-维权”的工会培训工作机制，打造具有工会特色的就业创业服务工作品牌。

2021年，组织就业培训1万人次，提供免费就业服务2万人次，帮助各类人员实现就业创业5000人次。

8.千场文化活动进基层

紧紧围绕庆祝建党100周年，牢牢把握新时代社会主义文化建设方向和基层职工文化需求，组建职工文艺志愿服务队伍，持续开展以“送文艺、送电影、送书画、送培训、送讲座”为主要内容的“中国梦·劳动美·工会情”万场文化活动进基层活动，丰富职工精神文化生活，培育健康文明、昂扬向上、全员参与的职工文化，寓教于乐，以文化人、以文育人，引导广大职工坚定不移听党话、矢志不渝跟党走。

2021年，全市各级工会组织开展1200场次文化进基层活动。

9.推动实施职工重大疾病互助保障

总结推广前期工作经验，以基层工会为单位，统一组织在职职工参加重大疾病互助保障，进一步扩大职工覆盖面。费用采取“个人出一点、单位拨一点、工会补一点”的方式筹集，有条件的基层工会，也可以用工会经费解决。对患重大疾病的职工，及时发给互助金，缓解经济负担。

2021年，市总工会继续对重大疾病互助保障活动予以补助。

10.鼓励开展消费惠农活动

鼓励各级工会帮助定点扶贫村、对口援疆农场、劳模产业扶贫基地等推介特色农副产品和乡村旅游景点，组织动员爱心企业、爱心人士采取“以购代捐”“以买代帮”或采取发放消费券等方式，采购脱贫摘帽地区农副产品和服务。有条件的基层工会可在2022年元旦前，在为每位会员发放不超过2000元的年度节日慰问品之后，可再按每人不超过500元的标准为会员以实物形式采购发放一批脱贫摘帽地区的农副产品。