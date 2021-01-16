25日，市委理论学习中心组举行集体学习(扩大)会，深入学习习近平法治思想、习近平总书记关于政法队伍建设的重要批示和训词精神，围绕学习贯彻习近平法治思想、高质量开展政法队伍教育整顿进行专题研讨交流。

市委理论学习中心组举行集体学习(扩大)会

李亚出席并讲话 黄庚倜出席

25日，市委理论学习中心组举行集体学习(扩大)会，深入学习习近平法治思想、习近平总书记关于政法队伍建设的重要批示和训词精神，围绕学习贯彻习近平法治思想、高质量开展政法队伍教育整顿进行专题研讨交流。

市委书记、全市政法队伍教育整顿领导小组组长李亚出席会议并讲话。省政法队伍教育整顿第三驻点指导组组长黄庚倜对做好下步工作提出要求。

会前，市委理论学习中心组成员认真进行了自学，并围绕学习贯彻习近平法治思想、高质量开展政法队伍教育整顿，结合工作和思想实际撰写了学习心得体会。会上，与会人员观看了纪录片《全国政法队伍教育整顿试点工作综述》，市委理论学习中心组成员、市直有关单位负责同志等结合工作实际作了交流发言。

李亚在讲话中指出，习近平法治思想是我们推动全面依法治市的根本遵循。领导干部要对标看齐，带头在学懂弄通做实上下功夫，推动学习贯彻习近平法治思想真正入脑入心、见行见效。要不断提升法治素养，带头做尊法模范，树牢法治观念、增强法治意识；带头做学法模范，心中高悬法律明镜，手中紧握法律戒尺；带头做守法模范，依法履行职责，严守权力边界；带头做用法模范，始终在法治之下想问题、作决策、办事情。要全面推进法治建设，推动科学立法，聚焦全市中心工作和社会关注、群众关心的问题，发挥立法对经济社会发展的引领和推动作用；推动严格执法，依法决策、依法行政，积极争创全国法治政府建设示范市；推动公正司法，旗帜鲜明维护司法机关权威；推动全民守法，引导广大群众养成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的习惯。要持续深化平安建设，切实担起政治责任，聚焦捍卫政治安全，同一切危害国家政治安全的行为作斗争；聚焦维护社会安定，以“党建引领、‘四治’并进、服务进村(社区)”为抓手，夯实平安建设根基；聚焦保障人民安宁，巩固深化扫黑除恶专项斗争成果，开展社会治安突出问题专项打击整治行动，抓好公共安全管理；聚焦确保网络安靖，突出抓好网络意识形态风险防控和网络安全防御能力建设，确保社会大局和谐稳定。

李亚强调，要敢于较真碰硬，推动政法队伍教育整顿真正聚焦聚力、走深走实。要进一步提升思想认识、加大工作力度、拿出过硬举措，切实把政法队伍教育整顿这一重大政治任务抓紧抓好，推动各级政法单位政治生态进一步优化、纪律作风进一步好转、素质能力进一步增强、执法司法公信力进一步提升。要抓住重点、强化统筹，统筹好筑牢政治忠诚、清除害群之马、整治顽瘴痼疾、弘扬英模精神“四项任务”，统筹好学习教育、查纠整改、总结提升“三个环节”，统筹好“关键少数”与绝大多数，统筹好教育整顿与其他重点工作，以实际行动来检验教育整顿成效。要突出问题导向、务求取得实效，坚持直面问题不遮掩，做到敢揭丑、敢亮底、敢查处，坚持整改问题敢碰硬，做到真动格、真整顿、真清底，确保各项整改任务见底见效。要注重建章立制、持续深化提升，坚持举一反三，推动个性问题与共性问题、显性问题与深层次问题一起解决，构建从严管党治警制度机制，落实当下改任务，实现长久治目标。

黄庚倜肯定了我市政法队伍教育整顿近期工作成效。他指出，要进一步提升思想认识，扎实有序推进，力争多出经验，走在全省前列。要层层压实责任，各级党委承担主体责任，党委书记落实“第一责任人”责任，处理好工学矛盾，确保取得实效。要形成工作合力，各成员单位各司其职、协力而为，在全市形成支持配合的浓厚氛围。要坚持问题导向和效果导向相结合，把握好舆论导向，让广大人民群众见实效、真满意。

市委理论学习中心组成员，市政法队伍教育整顿领导小组其他成员等参加会议。(洛报融媒记者 李东慧)