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洛阳牡丹在上海大面积开了 吸引当地市民驻足观赏
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.25 20:06

　　25日下午，在上海市人民公园，成片盛开的洛阳牡丹吸引当地不少市民驻足观赏，不时有人拿出手机、相机拍照留念。恰逢人民公园的海棠节，海棠花与牡丹花交相辉映，争奇斗艳。

　　去年12月，作为我市与上海市黄浦区友城合作项目之一，我市在上海市人民广场和人民公园内种植了20多个品种1019株牡丹，占地面积共计668平方米。在当地工作人员的悉心照料下，最近几日，花期较早的“洛阳红”“百园红霞”等牡丹品种已经盛开，约占全部种植面积的三分之一，其余品种的牡丹也都长势喜人，目前均已含苞待放。

　　“这1019株牡丹是我市与上海黄浦区友好城区合作交流的第一个‘果实’，将以花为媒深化洛沪合作，宣传推介洛阳文化，展示洛阳美好形象。”市政府驻上海联络处负责人韩红说。

　　洛阳与上海虽相隔千里，但两地合作源远流长、根深叶茂。近年来，我市多次组织洛沪企业对接洽谈活动，签约了一大批高质量项目，双方建立了良好的合作机制，合作力度不断加大，人员往来日益密切，合作交流成效显著。

　　去年4月15日，在第38届中国洛阳牡丹文化节投资贸易洽谈会线上招商推介会上，我市与上海市黄浦区通过“云签约”形式签订两地友好合作框架协议，缔结为友好城区。双方约定，将在上海市人民广场共建洛阳牡丹园，加强海派文化与河洛文化交流，建立双方长效的协调联络与合作机制，加强文化旅游、经济贸易、城市管理、教育医疗科技、人才、企业等领域交流合作。

　　去年7月23日，我市10家农产品生产经营企业到上海开展洛阳优质农产品入沪产销对接活动，更多的洛阳涉农企业进入上海市场，助力农业增效和农民增收。

　　去年11月17日，在沪豫合作交流会暨项目签约仪式上，市政府与上海中医药大学签订中医合作项目。

　　今年3月11日至12日，市商务局组织市农发集团和汝阳县相关农副土特产企业赴上海，分别与黄浦区机关事务管理局、盒马鲜生等上海大型连锁超市企业、拼多多网购平台、“中国网+”全球贸易服务平台等进行了对接交流，就洛阳农副土特产品“进机关、进商超、进平台”等合作事项达成初步共识。

　　市商务局相关负责人介绍，目前，洛沪两地在文化旅游、绿化市容、教育、商务、金融等方面均建立了联系，下一步将继续在科技、农业、人才交流、医疗卫生、城市管理等领域开展更为广泛的交流与合作，推进洛沪合作再上新台阶。(洛报融媒记者 李迎博 通讯员 金婷婷 文/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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