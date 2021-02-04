党史可以这样讲 洛阳理工学院录制101集微党课短视频【视频】

“洛阳理工学院思政课教师为您讲述《百年党史年份记忆》，今天我们讲1923年……”25日上午，洛阳理工学院学生小朱打开学习强国平台，观看该校官方强国号当天推送的微党课。

“洛阳理工学院思政课教师为您讲述《百年党史年份记忆》，今天我们讲1923年……”25日上午，洛阳理工学院学生小朱打开学习强国平台，观看该校官方强国号当天推送的微党课。

为向中国共产党百年华诞献礼，洛阳理工学院组织思政课教师集体录制了《百年党史年份记忆》系列微党课视频。洛阳理工学院党委副书记曾涛介绍，微党课共101集，每集讲述1个故事，回望中国共产党筚路蓝缕、奠定基业的历程。课程从距离党的百年华诞100天的3月23日推出第1集，至7月1日播放完毕。

“每集微党课视频约三四分钟，是针对现在年轻人喜好‘短视频’的口味量身打造的，不求大而全而是以小而精的形式，激发青年学生对党史学习的兴趣。”作为系列微党课的主创人员，洛阳理工学院马克思主义学院副院长侯丙孬介绍，近年，该校进行了多种思想政治工作挺进网络主战场的实践探索，取得良好成效，结合党史学习教育录制微党课视频是对“线上思政课”又一次创新和尝试。

记者了解到，《百年党史年份记忆》系列微党课将通过洛阳理工学院的官方强国号、微信、微博、抖音、快手、视频号等同步推送，每天一集。如果您感兴趣，也可以关注相关账号看一看。

曾涛表示，做好青年学生的思想政治工作,需要充分分析学生的代际特征，该校将继续创新形式，用红色资源构建“大思政课”，让党史教育“活”起来，厚植青年学生接续奋斗的思想根基。(洛报融媒记者 智慧 通讯员 赵燕昌 文/图/视频)