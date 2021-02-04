洛阳推进公共法律服务“实体、热线、网络”平台融合发展

今年，洛阳市持续完善矛盾纠纷多元化解机制，推进公共法律服务“实体、热线、网络”平台融合发展，为市民提供优质公共法律服务。

今年，洛阳市持续完善矛盾纠纷多元化解机制，推进公共法律服务“实体、热线、网络”平台融合发展，为市民提供优质公共法律服务。

洛报融媒记者从25日召开的洛阳市司法行政工作会议上获悉，洛阳市今年将完善矛盾纠纷多元化化解机制，坚持和发展新时代“枫桥经验”，积极推动在矛盾纠纷易发多发的行业专业领域建立专业人民调解组织，基本实现诉前、信访事项调解组织全覆盖，完善人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系，构建大调解工作格局。同时，建立和完善公共法律服务中心、人民调解中心(非诉讼纠纷服务中心)“一站式”平台载体，加强公共法律服务资源与非诉讼纠纷解决机制的融合联动；加强人民调解员队伍建设，确保村(社区)人民调解委员会有3名以上人民调解员，至少配备1名以上专职人民调解员，为村(社区)、乡镇(街道)、行业性专业性人民调解委员会、县级人民调解中心，分别配备1、2、3、5名以上专职人民调解员。

根据部署，洛阳市司法行政机关将积极在服务全市发展大局和保障改善民生上有作为，完善公共法律服务体系建设，持续推进公共法律服务“实体、热线、网络”平台融合发展，年底前高标准完成市公共法律服务中心建设工作，确保人民群众就近、便利、及时获得优质公共法律服务；打造以“市公共法律服务中心为龙头，县区公共法律服务中心为枢纽，乡镇(街道)公共法律服务工作站和村居(社区)公共法律服务工作室为延伸”的纵向四级平台；深化律师法律服务，推动民营企业“法治体检”常态化制度化，帮助防范和化解法律风险。

“今年，我市将全力争创全国法治政府建设示范市，实现以创建促整体提升目标。”洛阳市司法局有关负责人介绍，今年将全面推行证明事项告知承诺制，指导各行政机关梳理出台我市证明事项告知承诺制清单；大力推进宪法、民法典普法宣传，健全完善国家工作人员学法用法制度，加强青少年法治教育，强化“谁执法谁普法”责任制落实，大力加强法治文化建设，为现代化洛阳都市圈建设提供坚强法治保障。(洛报融媒记者 申利超 通讯员 高鲁艳 文/图)