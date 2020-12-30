洛阳市第二批基层“品牌化”法治文化阵地示范点出炉

25日，全市司法行政会议召开，公布了洛阳市第二批基层“品牌化”法治文化阵地示范点名单，偃师商都法治文化广场等114个法治文化阵地入选。

25日，全市司法行政会议召开，公布了洛阳市第二批基层“品牌化”法治文化阵地示范点名单，偃师商都法治文化广场等114个法治文化阵地入选。

去年，洛阳市持续深入开展基层法治文化阵地建设，超额完成“河洛党建计划”全面提升年重点任务清单在全市打造100个基层“品牌化”法治文化阵地示范点的目标任务，建成了114个不同类型、不同特色、不同规模的基层法治文化阵地，为增强群众法治意识、推进全民守法、提升基层治理水平、营造良好法治环境起到了积极推动作用。

下一步，洛阳市将持续有效打造和提升基层法治文化阵地，开展贴近群众、丰富多彩的法治文化活动，更好发挥法治文化教育、熏陶和引导作用，为提升基层治理水平提供良好法治氛围。

偃师市(6个)

偃师市商都法治文化广场

偃师市大口镇袁寨村法治文化广场

偃师市府店镇府南村法治文化广场

偃师市高龙镇高崖村法治文化长廊

偃师市翟镇镇圪垱头村法治文化广场

偃师市翟镇镇宁北村法治文化长廊

孟津县(6个)

孟津县龙泉谷法治文化游园

孟津县常袋镇半坡村法治文化广场及长廊

孟津县横水镇红光村法治文化广场

孟津县送庄镇梁凹村法治文化广场

孟津县平乐镇天皇村法治文化广场

孟津县小浪底镇明达村法治文化游园

新安县(6个)

新安县城关镇法治文化公园

新安县铁门镇刘杨村法治文化长廊

新安县城关镇王庄社区法治文化广场

新安县南李村镇懈寺村法治文化公园

新安县正村镇古村村法治文化广场

新安县北冶镇岭后村法治文化大院

伊川县(7个)

伊川县河滨街道李圪垱社区法治文化广场

伊川县城关街道瑶湾社区法治文化广场

伊川县水寨镇乐志沟村法治文化广场

伊川县鸦岭镇于营村法治文化广场

伊川县鸦岭镇康庄村法治文化广场

伊川县彭婆镇朱村法治文化广场

伊川县鸣皋镇鸣皋村法治文化广场

宜阳县(8个)

宜阳县法治广场

宜阳县检察法治文化广场

宜阳县交警普法园地

宜阳县城关镇法治文化街

宜阳县锦屏镇黄龙庙村法治文化广场

宜阳县张坞镇平北村小学普法园地

宜阳县莲庄镇陈宅村文化服务中心法治广场

宜阳县盐镇乡大寨村法治一条街

汝阳县(7个)

汝阳县城关镇三角社区法治文化一条街

汝阳县刘店镇洪岭村法治文化广场

汝阳县付店镇牌路村法治文化广场

汝阳县蔡店乡杜康村法治文化广场

汝阳县靳村乡石寨村法治文化广场

汝阳县王坪乡大庄村法治文化广场

汝阳县柏树乡杨沟村法治文化广场

洛宁县(9个)

洛宁县景阳镇孙洞村法治文化广场

洛宁县上戈镇上戈村法治文化广场

洛宁县下峪镇下峪村法治文化广场

洛宁县长水镇丰衣口村法治文化广场

洛宁县王范回族镇中原村法治文化广场

洛宁县城郊乡在礼村法治文化广场

洛宁县陈吴乡禄北村法治文化广场

洛宁县底张乡中高村法治文化广场

洛宁县罗岭乡讲理村法治文化广场

栾川县(14个)

栾川县城关镇法治文化广场

栾川县合峪镇法治文化广场

栾川县潭头镇法治文化广场

栾川县叫河镇法治文化广场

栾川县城关镇上河南社区法治文化广场

栾川县赤土店镇赤土店村法治文化广场

栾川县栾川乡樊营社区法治文化广场

栾川县合峪镇康庄村法治文化广场

栾川县庙子镇英雄村法治文化广场

栾川县庙子镇杨树底村法治文化广场

栾川县庙子镇河南村法治文化广场

栾川县狮子庙镇金河湾社区法德文化广场

栾川县狮子庙镇罗村剧院法治一道墙

栾川县狮子庙镇许沟村法治文化广场

嵩县(12个)

嵩县街心法治文化公园

嵩县何村乡法治文化小院

嵩县车村镇街心法治文化公园

嵩县白河镇白河街村法治文化公园

嵩县黄庄乡王村法治文化广场

嵩县黄庄乡养育村法治文化广场

嵩县陆浑镇桥北村法治文化广场

嵩县大章镇任岭村法治文化广场

嵩县旧县镇上川村法治文化广场

嵩县旧县镇童子庄村法治文化广场

嵩县大坪乡西源头法治文化广场

嵩县黄庄乡三合村法治文化广场

涧西区(7个)

涧西区工农路街道尤西社区法治文化广场

涧西区长安路街道青岛路二社区法治文化墙

涧西区武汉路街道汉口路法治文化墙

涧西区南昌路街道江东社区法治文化街

涧西区长春路街道洛铜社区法治文化广场

涧西区重庆路街道三社区法治文化墙

涧西区周山路街道南峰社区法治文化广场

西工区(6个)

西工区中州路法治文化长廊

西工区王城街道芳林路法治文化长廊

西工区西工街道光明社区法治文化墙

西工区红山街道后李社区法治文化教育基地

西工区洛北街道东涧沟社区法治文化广场

西工区洛北街道盛世唐庄社区法治文化长廊

老城区(6个)

老城区南关街道南关公园法治文化广场

老城区邙山街道金谷北路社区法治文化广场

老城区邙山街道冢头村法治文化长廊

老城区洛浦街道烧沟社区法治文化长廊

老城区洛浦街道葛家岭社区法治文化广场

老城区西北隅街道义勇街社区法治文化长廊

瀍河区(6个)

瀍河区东关街道核桃园法治文化广场

瀍河区华林街道华林社区法治文化广场

瀍河区北窑街道利民社区法治宣传街

瀍河区东关街道新街南路法治宣传街

瀍河区东关街道新街北路法治宣传街

瀍河区北窑街道金家街社区法治文化广场

洛龙区(8个)

洛龙区河洛书苑(宜人坊法治书屋)

洛龙区开元街道天元社区法治文化长廊

洛龙区翠云路街道龙祥东社区龙祥东法治文化广场

洛龙区龙门街道裴村法治文化游园

洛龙区太康东路街道光合城社区法治文化长廊

洛龙区学府街道大学城社区法治文化广场

洛龙区李楼镇太平村法治文化广场

洛龙区安乐镇狮子桥村法治文化广场

吉利区(5个)

吉利区黄河法治文化基地

吉利区河阳街道法治文化宣传街

吉利区康乐街道法治文化广场

吉利区吉利街道吉利社区法治文化广场

吉利区西霞院街道送庄社区法治文化广场

龙门园区(1个)

龙门园区龙门石窟街道河东法治文化长廊

(洛报融媒记者 申利超 通讯员 高鲁艳 文/图)