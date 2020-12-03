培训听障儿童家长 更好地服务残疾人

24日，洛阳市听力语言康复中心举办全市听障儿童家长康复知识培训，旨在提高家长对听力疾病的认知，能够早发现、早干预、早康复，同时提高听障儿童家长的康复知识和技能。

24日，洛阳市听力语言康复中心举办全市听障儿童家长康复知识培训，旨在提高家长对听力疾病的认知，能够早发现、早干预、早康复，同时提高听障儿童家长的康复知识和技能。(洛报融媒记者 冯莹雅 通讯员 杨润莹 文/图)