征稿启事|2021“山水人文·最美龙门”全国摄影大赛

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作为国家历史文化名城，丝绸之路的东方起点和隋唐大运河的中心，洛阳的文化遗产灿若星辰，文化遗存十分丰厚。
奉先寺全景图——高均海摄
作为国家历史文化名城，丝绸之路的东方起点和隋唐大运河的中心，洛阳的文化遗产灿若星辰，文化遗存十分丰厚。龙门石窟是我国石刻艺术的巅峰，龙门山色也一直以来都被列为洛阳八大景之冠。在中国共产党建党百年之际，以“寻美、审美、悟美”发现龙门最美瞬间为主线，相约各地摄影人和摄影爱好者，在一年四季不同的气候条件中寻找龙门之美，发现龙门之美，定格龙门之美。
世界的龙门——高均海摄
一、举办单位
主办单位：龙门石窟世界文化遗产园区管理委员会
承办单位：洛阳市摄影家协会
二、征集内容
围绕龙门石窟四季美景，聚焦龙门石窟世界文化遗产园区发展新面貌，反映龙门自然环境、文物风貌、生态保护、人文景观及艺术活动等。
三、征稿日期
2021.4.1——2022.2.28
四、大赛评审
由主办、承办单位共同组成评审委员会，负责本次大赛评审。作品评审将由网络评审和专业评审，通过综合得分颁布奖项。本大赛最终解释权归大赛组委会所有。
五、奖项设置
大赛采用积分制评奖，全年共分10个比赛主题，10次月赛。每月主题将通过“龙门石窟景区”、“龙门石窟”、“洛阳摄影”微信公众号发布月赛主题，请提前关注公众号。
每个月份设：一等奖一名，二等奖二名，三等奖三名，优秀奖十名。奖金分别为：1000元、800元、500元、200元。
每月等次奖积分分别为10分、8分、5分、2分，十次月赛总分为100分。评审委员会将根据10个月的累积分数选出年度总冠军一名，亚军二名，季军三名，优秀奖二十名，奖金分别为：20000元、8000元、5000元、1000元。总冠军积分必须达到60分以上。
凡在本次活动中获奖的作品，作者均有机会获得主办方颁发的证书及其他荣誉。所有奖金均为税前奖金，主办方将按照相关法律规定代缴税金。
舞动青春——高山岳摄
六、投稿要求
1.单幅、组照不限(每组4——8张)。
2.作品规格：本次摄影大赛只收电子文件，照片大小不小于5M，手机摄影作品不小于2M。
3.投稿作品必须添加作品的文字说明。
4.投稿作品不可有侵犯他人著作权、肖像权、名誉权等问题，因作品产生的一切法律责任均由作者本人承担。请作者自留底稿，应征作品一律不退稿。
5.主办方拥有所有投稿作品的网络宣传权。获奖作品作者拥有图片的著作权和署名权，主办、承办方拥有获奖作品的永久使用权(包括获奖作品的展览、宣传、出版等用途)，且无需支付上述奖金以外的其他费用。
6.凡投送作品作者，主办单位均视为同意并遵守以上规定。
七、作品提交方式
1.投稿作品文件以“标题+作者姓名+联系电话”的方式命名，并将文件打包压缩后发送指定邮箱(手机拍摄作品请注明手机摄影)。
2.投稿邮箱：luoyangsheying999@163.com
八、咨询电话
龙门管委会：0379-69827585
洛阳市摄影家协会：王丽15515396630
2021“山水人文·最美龙门”
全国摄影大赛组委会
2021年3月25日
温馨提示：大赛启动仪式将于近期举办，相关信息敬请关注“龙门石窟景区”、“龙门石窟”、“洛阳摄影”微信公众号。④