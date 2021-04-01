征稿启事|2021“山水人文·最美龙门”全国摄影大赛

作为国家历史文化名城，丝绸之路的东方起点和隋唐大运河的中心，洛阳的文化遗产灿若星辰，文化遗存十分丰厚。

奉先寺全景图——高均海摄

作为国家历史文化名城，丝绸之路的东方起点和隋唐大运河的中心，洛阳的文化遗产灿若星辰，文化遗存十分丰厚。龙门石窟是我国石刻艺术的巅峰，龙门山色也一直以来都被列为洛阳八大景之冠。在中国共产党建党百年之际，以“寻美、审美、悟美”发现龙门最美瞬间为主线，相约各地摄影人和摄影爱好者，在一年四季不同的气候条件中寻找龙门之美，发现龙门之美，定格龙门之美。

世界的龙门——高均海摄

一、举办单位

主办单位：龙门石窟世界文化遗产园区管理委员会

承办单位：洛阳市摄影家协会

二、征集内容

围绕龙门石窟四季美景，聚焦龙门石窟世界文化遗产园区发展新面貌，反映龙门自然环境、文物风貌、生态保护、人文景观及艺术活动等。

三、征稿日期

2021.4.1——2022.2.28

四、大赛评审

由主办、承办单位共同组成评审委员会，负责本次大赛评审。作品评审将由网络评审和专业评审，通过综合得分颁布奖项。本大赛最终解释权归大赛组委会所有。

五、奖项设置

大赛采用积分制评奖，全年共分10个比赛主题，10次月赛。每月主题将通过“龙门石窟景区”、“龙门石窟”、“洛阳摄影”微信公众号发布月赛主题，请提前关注公众号。

每个月份设：一等奖一名，二等奖二名，三等奖三名，优秀奖十名。奖金分别为：1000元、800元、500元、200元。

每月等次奖积分分别为10分、8分、5分、2分，十次月赛总分为100分。评审委员会将根据10个月的累积分数选出年度总冠军一名，亚军二名，季军三名，优秀奖二十名，奖金分别为：20000元、8000元、5000元、1000元。总冠军积分必须达到60分以上。

凡在本次活动中获奖的作品，作者均有机会获得主办方颁发的证书及其他荣誉。所有奖金均为税前奖金，主办方将按照相关法律规定代缴税金。

舞动青春——高山岳摄

六、投稿要求

1.单幅、组照不限(每组4——8张)。

2.作品规格：本次摄影大赛只收电子文件，照片大小不小于5M，手机摄影作品不小于2M。

3.投稿作品必须添加作品的文字说明。

4.投稿作品不可有侵犯他人著作权、肖像权、名誉权等问题，因作品产生的一切法律责任均由作者本人承担。请作者自留底稿，应征作品一律不退稿。

5.主办方拥有所有投稿作品的网络宣传权。获奖作品作者拥有图片的著作权和署名权，主办、承办方拥有获奖作品的永久使用权(包括获奖作品的展览、宣传、出版等用途)，且无需支付上述奖金以外的其他费用。

6.凡投送作品作者，主办单位均视为同意并遵守以上规定。

七、作品提交方式

1.投稿作品文件以“标题+作者姓名+联系电话”的方式命名，并将文件打包压缩后发送指定邮箱(手机拍摄作品请注明手机摄影)。

2.投稿邮箱：luoyangsheying999@163.com

八、咨询电话

龙门管委会：0379-69827585

洛阳市摄影家协会：王丽15515396630

2021“山水人文·最美龙门”

全国摄影大赛组委会

2021年3月25日

温馨提示：大赛启动仪式将于近期举办，相关信息敬请关注“龙门石窟景区”、“龙门石窟”、“洛阳摄影”微信公众号。④