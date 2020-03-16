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洛阳北控水务集团：安全生产强本领 更好地服务市民【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.25 18:59

　　25日上午，洛阳北控水务集团有限公司在新区供水分公司举行地下有限空间应急演练暨比武竞赛，提升工作人员的安全意识、实操能力及处置突发应急事件的能力，也检验了各单位在平时工作中是否按照标准安全生产。(洛报融媒记者 冯莹雅 通讯员 成俊西 文/图/视频)

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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