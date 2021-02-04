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洛阳将举行专场招聘会 为退役军人提供2100余个工作岗位
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.25 17:09

　　3月30日，在洛阳市人力资源市场(洛阳市会展中心)有退役军人专场招聘会，提供2100余个工作岗位，有意向的退役军人届时可前往应聘。

　　此次洛阳市春季退役军人专场招聘会主题是“彰显军人风采，谱写绚丽篇章”，由洛阳市政府主办，洛阳市退役军人事务局、洛阳市人力资源和社会保障局、洛阳市公安局承办。

　　本次招聘会采取线上线下同步进行，不能去现场的求职者可以通过微信小程序“洛阳就业”观看现场直播。如果您在观看直播中，有中意的职位，还可以通过线上投递简历，您的个人简历信息将留存于洛阳市人力资源和公共就业服务中心人才数据库，供用人单位选择。

　　此次招聘会有65家驻洛重点企事业单位参加，提供2100多个岗位，主要岗位有消防救援队员、行政管理、IT程序员、公交车长、工程项目管理、特种设备技能操作、营销策划、安保等。

　　招聘会地点：洛阳市人力资源市场(洛阳市会展中心)二楼

　　招聘会时间：3月30日(周二)上午9时至12时

　　洛阳市退役军人事务局有关负责人提醒，广大退役军人参加招聘会时，需全程佩戴口罩、出示健康码并凭身份证入场，同时需携带《退出现役证》。

　　咨询电话：0379-63362056(洛阳市退役军人事务局)

　　0379-69933718(洛阳市人力资源市场)

　　（洛报融媒记者 申利超 通讯员 吕良兵 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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