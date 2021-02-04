洛阳今年将办理6500件法律援助案件，实现专业律师担任村居法律顾问的比例达到80%，减收涉特殊困难群体司法鉴定费用……25日，洛阳政法机关“我为群众办实事”公开承诺新闻发布会召开。发布会上，洛阳市司法局发布了10项便民利民措施。

洛阳今年将办理6500件法律援助案件，实现专业律师担任村居法律顾问的比例达到80%，减收涉特殊困难群体司法鉴定费用……25日，洛阳政法机关“我为群众办实事”公开承诺新闻发布会召开。发布会上，洛阳市司法局发布了10项便民利民措施。

——深化公共法律服务体系建设。整合各类公共法律服务资源，优化网上咨询、网上申请、网上办事等服务职能，加快建设市级公共法律服务中心，为市民提供便捷高效、“一站式”的法律服务。

——做好重点群体法律援助工作。持续开展“法援惠民生”系列活动，对农民工、残疾人、老年人、未成年人、妇女、军人军属等重点群体申请法律援助的，开通绿色通道，优先受理、办理。全年办理法律援助案件6500件，提供法律咨询45000人次。

——深入推进服务型行政执法。稳步开展行政相对人法律风险防控，从源头上减少行政相对人违法风险，开展轻微违法减免处罚制度，为经济社会发展尤其是中小民营企业健康发展提供服务保障。

——强化规范性文件备案审查。加大对涉及公民、法人和其他组织切身利益的规范性文件备案审查力度，从源头上预防和纠正不当或违法的行政行为，保障人民群众合法权益。对公民、法人和其他组织提出的规范性文件异议审查申请，严格及时依法办理。

——扎实推进监狱、戒毒所政务公开。健全完善监狱长、强制隔离戒毒所长接待日制度，每月10日公开接受群众咨询。

——加强农村法治宣传教育。把实施“法律明白人”培育工程作为法治乡村建设的发力点和突破口，加强乡村普法骨干培训，3年内为每个行政村培养5到8名“法律明白人”，提升基层群众法治意识和法律素养。

——深化民营企业公益法治体检活动。依托全市6个服务民营企业律师团队，进一步完善服务机制，提升服务水平，实现民营企业公益法治体检活动制度化、常态化、经常化，为民营企业发展提供有力法治保障和优质法律服务。

——全面推进“一村(居)一法律顾问”。进一步优化村(居)法律顾问队伍，扩大专业律师担任村(居)法律顾问的覆盖面，年底前专业律师担任村居法律顾问的比例达到80%。

——健全完善公证、鉴定服务“绿色通道”。实施对老弱病残当事人预约服务或公证员上门服务活动。开展“五一”劳动节为市级以上劳模免费办理公证公益服务周活动以及“重阳节”为80岁以上老年人免费办理遗嘱公证公益服务月活动。降低特殊困难群体司法鉴定收费标准，对涉及残疾人、农民工、下岗职工等特殊困难群体的司法鉴定事项，减收不低于法定标准20%的费用。

——坚持和发展新时代“枫桥经验”。在全市司法行政系统开展“枫桥式”司法所创建活动和人民调解“化纠纷、筑防线、促发展”专项活动，及时就地排查化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定，促进经济社会发展。（洛报融媒记者 申利超 文/图）