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2020年度国家重点科研项目奖励资金开始申报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.25 17:19

　　25日，洛报融媒记者从市科技局获悉，2020年度国家重点科研项目奖励资金申报工作日前启动，承担国家重点科研项目的单位可及时申报，奖补金额最高500万元。

　　按照相关政策，申请单位须为河南省内注册的独立法人单位，独立或牵头承担国家科技重大专项(课题)、国家重点研发计划项目(课题)、自然科学基金重大项目，不包括国家重点研发计划子课题(任务)，项目立项批文日期为2018年1月1日以后。

　　奖励金额按照国拨经费到账并由河南省承担单位实际使用金额的3%至5%核算，单个项目年度奖励金额不超过60万元，同一承担单位合计奖励金额不超过500万元。省财政资金已配套支持且配套资金超过奖励标准的项目不再重复奖励。

　　符合条件的项目承担单位需提交国家重点科研项目立项批文、项目合同书(任务书)等材料，申报截止日期为3月31日。市科技局咨询电话：63960866。(洛报融媒记者 戚帅华)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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